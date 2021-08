Retour du baseball professionnel à Trois-Rivières après près de deux ans d'absence

L'organisation estime que 2000 spectateurs ont été au rendez-vous pour cette première à Trois-Rivières en 2021.

Les portes du stade ont ouvert dès 17 h, où des dizaines de supporteurs sont entrés pour partager un repas et une boisson alcoolisée.

Des amateurs de baseball renoue avec leur équipe trifluvienne et se permettent des retrouvailles entre amis dans un contexte d'événement sportif. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Des dizaines de personnes attendent pour commander un repas avant le match d'Équipe Québec contre les Valley-Cats de Tri-City, de l'État de New York aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Les joueurs des Aigles de Trois-Rivières ont fait équipe avec les Capitales de Québec et les Titans d'Ottawa pour affronter l'équipe américaine des Valley-Cats de Tri-City.

C'est festif. On le voit avec la terrasse à 150 personnes [en raison de la pandémie], et les 150 billets ont été vendus. C'est comme une famille qui se retrouve. La famille des Aigles, la famille du baseball en Mauricie et il y a même des gens de l'extérieur qui sont venus , se réjouit René Martin, qui piaffe d'impatience devant les trois matchs qui seront disputés à Trois-Rivières d'ici jeudi soir.

Même son de cloche pour Michel Côté, un des propriétaires des Aigles de Trois-Rivières. Nos attentes, c'est que les gens soient heureux de revenir au baseball ce soir. C'est la plus belle récompense pour tout le monde , commente-t-il.

Tandis que les spectateurs s'installent dans les gradins, des employés préparent le terrain pour le match. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

De nombreux spectateurs enthousiastes ont souhaité à Équipe Québec de remporter le premier match local.

Juste avoir du plaisir, revoir un peu des amis puis qu'il y ait une victoire d'Équipe Québec , s'est exclamée l'amatrice des Aigles, Cynthia Tremblay.

Certains sont même venus de Montréal pour assister au match. La curiosité oui, mais on a deux joueurs de baseball des ligues mineures. C'est toujours intéressant de voir un niveau supérieur surtout comme ça , a lancé Serge Collerette en compagnie de ses fils, dont l'un voyait des joueurs professionnels jouer pour la seconde fois cet été.