4 nouveaux incendies dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Les agents des Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt s’attendent à une augmentation du nombre de nouveaux incendies à cause de risques d’orages violents, de l’intensité du feu sur les incendies existants et du temps sec.

Le risque de feu de forêt est élevé dans l’ensemble de la région. Les parties centrales des districts de Nipigon et Sioux Lookout sont quant à elles exposées à un risque modéré.

En date du 3 août, plus de 3 000 résidents des Premières Nations de Poplar Hill, Deer Lake, Pikangikum, North Spirit Lake et Cat Lake ont été évacués ou en cours d’évacuation.