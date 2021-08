Se rendre à la future Place de l'Ontario coûtera environ 13 à 14 $ l'heure

Jean-Philippe Duchesneau, copropriétaire de l'entreprise québécoise de loisirs de plein air Écorécréo, a déclaré mardi à l'émission Metro Morning de CBC Radio que le coût exact de l'accès au parc dépendra de ce que les gens voudront faire, mais qu'il coûtera probablement entre 13 et 14 $ l'heure.

Nous cherchons à nous situer dans cette fourchette , a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif du groupe sera d’offrir un accès gratuit au parc, puis des frais supplémentaires pour utiliser les différentes commodités.

Selon M. Duchesneau, le parc comprendra des activités telles que des parcours à obstacles aériens, des tyroliennes, un parc d'escalade en plein air, des jeux d'évasion et du théâtre immersif. Il s'attend à ce que le parc ouvre ses portes entre 2024 et 2026.

Le réaménagement du lieu a fait l’objet de consultations publiques qui ont été menées par la province. Selon M. Duchesneau, de nombreux Ontariens ont exprimé de bons souvenirs de la Place de l'Ontario durant ces consultations.

Tout au long du processus, chacun avait ses propres histoires sur ce dont il se souvient quand il était enfant, et c'est ce que nous cherchons à ramener à la Place de l'Ontario , a-t-il déclaré.

La province a annoncé vendredi dernier qu'en plus du parc d'aventure, la Place de l'Ontario revitalisée comprendra un parc aquatique intérieur et un spa ainsi qu'une salle de concert.

Les deux autres entreprises sélectionnées pour le réaménagement comprennent la société autrichienne Therme - spécialisée dans les parcs aquatiques et les spas - ainsi que Live Nation, qui exploite déjà les salles de concert existantes sur le site.

Les concepts et les plans spécifiques de chacune des installations sont encore en cours de finalisation et dépendront d'une série d'évaluations et de consultations publiques à venir, indique la province. L'attraction riveraine de 155 acres a ouvert ses portes en 1971, mais a été fermée en 2012 après des années de baisse de fréquentation.

Un grand nombre des caractéristiques patrimoniales et récréatives clés de la Place de l'Ontario seront conservées, notamment la cinésphère, le complexe de pods, la marina, le parc Trillium et le sentier William G. Davis.

De plus, le Centre des sciences de l'Ontario y offrira des programmes touristiques et éducatifs liés aux sciences à la cinésphère.

M. Duchesneau a déclaré que sa société souhaite raviver les sentiments que les gens éprouvaient à l'égard de la Place de l'Ontario avant sa fermeture.

Notre objectif est de faire revenir cette magie et de créer de nouveaux souvenirs pour la nouvelle génération.

Avec les informations de CBC News