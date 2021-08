Hootsuite va acquérir la plateforme conversationnelle Heyday pour 60 M$

Hootsuite, établie à Vancouver, a indiqué avoir accepté de payer 60 millions de dollars pour l'entreprise. Elle a expliqué son acquisition par l'évolution rapide du secteur du commerce électronique, qui se concentre de plus en plus sur les canaux des réseaux sociaux et de messagerie.

Elle juge que Heyday lui donnera plus d'occasions d'affaires pour aider les marques à améliorer leurs expériences client.

Heyday et Hootsuite fonctionneront comme des entités distinctes, mais Hootsuite prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle de Heyday pour ses propres produits. Hootsuite, qui a été fondée en 2008, a précisé que l'accord avec Heyday avait été conclu la semaine dernière.

Les clients d'Heyday comprennent notamment Lacoste, Décathlon, le Cirque du Soleil et Danone.