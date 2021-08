Un documentaire sur Led Zeppelin présenté à la Mostra de Venise

Becoming Led Zeppelin est le titre de ce film, qui est le seul documentaire auquel le groupe Led Zeppelin a participé en 50 ans de carrière. Au mois de septembre, il sera projeté hors compétition au Festival international du film de Venise.

Ce documentaire mêlera des images d’archives encore jamais dévoilées à des entrevues avec les membres du groupe encore vivants – Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones – et à des archives d’entrevues avec John Bonham, le batteur du groupe mort en 1980.

Il racontera les débuts individuels des quatre musiciens qui jouaient chacun dans de petites salles au Royaume-Uni dans les années 1960, puis leur rencontre lors d’une répétition à l’été 1968 et leur conquête des États-Unis dans les années 1970.

Un autre documentaire, The Song Remains the Same, avait déjà été réalisé sur le groupe rock britannique en 1976, mais il proposait surtout des extraits de concerts.

Des années de travail pour restaurer des images

Becoming Led Zeppelin est un film que personne ne pensait possible, a déclaré le réalisateur du documentaire Bernard MacMahon. L’ascension météorique du groupe vers la célébrité a été rapide et quasiment pas documentée.

Grâce à une intense recherche à travers le monde ainsi qu’à des années de restauration d’archives visuelles et audiovisuelles trouvées, il est finalement possible de raconter cette histoire , a-t-il ajouté.

Quand le projet de film avait été annoncé en 2019, Jimmy Page avait dit : Quand j’ai vu tout ce que Bernard avait fait visuellement et sonorement dans cette remarquable réussite qu’est American Epic [un documentaire musical réalisé par Bernard MacMahon en 2017], j’ai su qu’il serait qualifié pour raconter notre histoire.

Pour le moment, aucune date de sortie de Becoming Led Zeppelin n’a été annoncée.

Créé à Londres en 1968, Led Zeppelin est notamment connu pour ses succès Stairway to Heaven, Good Times Bad Times, Dy'er Mak'er et The Immigrant Song.