Près de 3 ans après l'arrestation de Meng Wanzhou, les audiences finales commencent

La fille du fondateur du géant des télécommunications chinois Ren Zhengfei vit, depuis, en liberté surveillée dans une résidence qu’elle possède dans un quartier chic de Vancouver.

Son arrestation à la demande des États-Unis a soulevé la colère de Pékin et refroidi les relations entre le Canada et la Chine.

Deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, ont été arrêtés et emprisonnés quelques jours plus tard par les autorités chinoises, ce qu’Ottawa et plusieurs de ses alliés considèrent comme une mesure de représailles.

Accusée de fraude par la justice américaine

Meng Wanzhou est accusée d’avoir menti à la Banque HSBC à propos des liens unissant Huawei et sa filiale Skycom, qui faisait affaire en Iran, lors d’une rencontre ayant eu lieu en 2013 à Hong Kong.

La poursuite allègue que la femme d’affaires chinoise, par des déclarations frauduleuses faites à un cadre de l'institution financière, a faussement laissé croire à HSBC qu’il n’y avait aucun risque à continuer à faire des affaires avec Huawei malgré les sanctions économiques imposées par Washington contre Téhéran.

Meng Wanzhou et l'entreprise chinoise nient ces accusations.

Les audiences qui débutent mercredi pourraient durer jusqu’à trois semaines. Elles permettront à la juge Heather Holmes, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, d’entendre une dernière fois les avocats de Mme Meng, qui plaident que leur cliente est injustement accusée.

Dans un document déposé au tribunal en avril, ils affirment que la justice américaine tente de la faire extrader en se fondant sur des preuves qui ne sont pas fiables ou qui sont trompeuses.

La défense affirme aussi que Mme Meng n’a jamais eu l’intention de tromper HSBC, qu’elle n’a pas caché la nature des relations entre Huawei et Skycom et que rien ne prouve que la banque risquait de perdre de l'argent en raison de sa présentation.

Aucune tromperie. Aucune perte. Pas même une théorie plausible de risque , écrivent les avocats de Meng Wanzhou.

Pas un procès criminel

Les avocats du procureur général, de leur côté, rappellent que les procédures d’extradition ne doivent pas se substituer au procès qui, si l’extradition a lieu, se produira aux États-Unis.

Comme lors d’une audience préliminaire, la culpabilité ou l’innocence de la personne visée n’est pas en jeu devant la cour d’extradition , écrivent-ils.

Les preuves soumises par un autre État pour demander l'extradition d'une personne sont présumées fiables , ajoute la Couronne.

La preuve montre que Mme Meng a persuadé HSBC de poursuivre ses relations bancaires avec Huawei en faisant des déclarations trompeuses sur la nature de la relation entre Skycom et Huawei [...] en sachant que cette relation exposait HSBC à des risques pour ses intérêts économiques.

Audiences en deux parties

La défense allègue que Mme Meng est victime de multiples abus de procédures qui justifient sa libération.

Parmi ceux-ci, les avocats de la femme d’affaires plaident que la requête d’extradition présentée par les États-Unis contient plusieurs erreurs et déclarations erronées, ce qui constitue un grave abus de procédures qui devrait mener à la suspension du processus d’extradition.

C’est sur cet aspect de l’affaire que portera la première partie des audiences qui débutent mercredi.

Meng Wanzhou allègue aussi une violation de ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés le jour de son arrestation à l’aéroport de Vancouver, où des agents des services frontaliers l’ont interrogée pendant trois heures avant qu’elle ne soit formellement arrêtée.

De plus, ses avocats allèguent que la poursuite contrevient au droit international et que les procédures sont empoisonnées depuis le début par des interventions politiques.

Tout cela sera pris en considération par la juge Heather Holmes lors de la deuxième partie des audiences, qui commencera plus tard cette semaine ou la semaine prochaine et portera sur l’incarcération de Meng Wanzhou en vue de son extradition vers les États-Unis.

Cela constitue l’étape judiciaire finale du processus, qui comporte aussi une dimension politique.

Si la juge recommande que Mme Meng soit incarcérée, ce sera au ministre fédéral de la Justice d’ordonner ou non son extradition vers les États-Unis.

Si la juge décide au contraire que les preuves présentées par la Couronne, même à première vue, ne justifient pas de procès au sud de la frontière, ou encore que Meng Wanzhou a été victime d’abus de procédures graves, elle sera libérée.

Le procureur général et la défense peuvent faire appel de chacune de ces décisions.