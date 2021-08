Un avion de Yellowknife porte le douloureux souvenir des pensionnats pour Autochtones

C'est le cas pour Ernie Bernhardt, qui se souvient encore très bien de son premier voyage en avion, en 1959, après la fermeture du pensionnat pour Autochtones d’Aklavik dans le nord du territoire.

Il avait 15 ans lorsqu’il est monté à bord du Bristol Freighter opéré par Wardair, avec comme destination Akaitcho Hall, le pensionnat pour autochtones de Yellowknife.

Votre nom était appelé et vous embarquiez dans l’avion , raconte Ernie Bernhardt.

L’ancien député et maire de la collectivité de Kugluktuk, au Nunavut, se souvient de son voyage dans un avion bruyant plein d’élèves.

La plupart des enfants n’avaient pas de sourires. Ils savaient qu’ils quittaient la maison. Ils auraient pu pleurer, mais personne ne les aurait entendus. L'avion était bien trop bruyant. Une citation de :Ernie Bernhardt, survivant des pensionnats pour autochtones

Ernie Bernhardt se souvient aussi d'avoir eu peur de quitter Aklavik sans son frère, sa sœur ou la religieuse qui l’a élevé après la mort de sa mère, lorsqu’il avait 10 mois.

J’ai embarqué dans l’avion et j’ai pleuré pendant plusieurs miles.

Ernie Bernhardt en compagnie de sa femme, Beatrice. Il pense que le Bristol Freighter devrait demeurer un monument, mais devrait aussi être utilisé pour instruire le public sur l'histoire des pensionnats pour autochtones. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Un emblème de l’aviation

Ce même avion est, depuis, devenu un emblème de l’aviation dans le Nord à Yellowknife.

Le Bristol Freighter a été acquis de la compagnie Transair, de Winnipeg, par le pionnier de l’aviation canadienne Max Ward, aussi propriétaire de l’entreprise Wardair en 1957.

Parmi ses voyages notoires, l’avion a transporté à Yellowknife le premier camion de pompiers de la ville en 1957 et a été le premier avion sur roues à atterrir au pôle Nord en 1967.

Parmi ses voyages moins connus, un article du journal local News North en 1970 le décrit comme un autobus transportant à l’école des élèves de différentes collectivités.

En 1968, l’avion a été retiré de la flotte puis transformé en monument symbolisant le rôle de l’aviation dans le façonnement du Nord.

Pour Ernie Bernhardt, l'aéronef représente plutôt un souvenir de son voyage de 1959 et du rôle qu’a joué l’aviation dans le transport d’enfants vers les pensionnats, parfois sans voyage de retour.

Le Bristol Freighter était en mesure de transporter six tonnes de cargaisons et pouvait embarquer un véhicule ou de l'équipement minier grâce à la grande porte sous son nez. Photo : NWT Archives/Henry Busse

Le rôle de l'aviation dans le système des pensionnats

Il existe peu de documents historiques sur le rôle qu'ont joué les compagnies aériennes dans le système de pensionnats, mais certains experts estiment qu'elles en étaient partie intégrante.

Plusieurs pensionnats pour autochtones, surtout dans les régions de l’Arctique, n’auraient jamais vu le jour sans les avions pour le transport des enfants , estime le conservateur du Musée de l'aviation royale de l'Ouest canadien à Winnipeg, Davide Montebruno.

La Commission de vérité et réconciliation a eu des difficultés à obtenir des documents officiels sur les vols transportant des enfants vers les pensionnats, note-t-il.

Une équipe de chercheurs autochtones et le musée espèrent combler ce manque en passant en revue des documents d'archives et les témoignages recueillis par la commission pour documenter et montrer le rôle de l'aviation dans le système.

Le musée souhaite ainsi faire sa part dans la réconciliation.

Le genre d'informations que nous avons pu recueillir vient des récits non seulement des élèves, mais aussi des pilotes et, dans certains cas, des agents de bord et d'autres professionnels de l'industrie , explique-t-il.

Le Bristol Freighter de Wardair surplombe l'entrée de Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Certains monuments sont bons

Aujourd’hui, lorsque Ernie Bernhardt passe devant le Bristol Freighter, il ralentit et repense à son voyage.

Lorsque je passe par là, je regarde toujours à l’avion. J’aimerais pleurer, mais je ne peux pas. C’est difficile de laisser sa famille derrière pour aller dans un endroit étrange. Une citation de :Ernie Bernhardt

Ernie Bernhardt souhaite que le monument garde sa place, mais il aimerait qu’il soit utilisé pour éduquer les gens sur les survivants des pensionnats.

Certains monuments sont bons , dit-il. C’est un souvenir de ce qu’étaient les choses. Même si ça peut être négatif, ça peut être utilisé pour apprendre.

Selon des informations de Chantal Dubuc