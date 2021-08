Équipe Marie-Josée Savard recrute l'ancienne colistière de Jean-François Gosselin

C'est tout un revirement de situation pour l'ancienne candidate du parti Québec 21. Je suis fière d'offrir mon expérience aux jeunes recrues , dit-elle avec enthousiasme.

Dans les prochains mois, elle va travailler avec l'Équipe de Marie-Josée Savard. Elle ne sera pas candidate.

Je me sens très à l'aise avec ce nouveau rôle! Je n'ai pas pu refuser l'offre de Mme Savard.

Nancy Piuze a été élue en novembre 2017 par une poignée de votes. Elle était la colistière de Jean-François Gosselin, alors candidat à la mairie, dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux dans l'arrondissement Beauport.

La victoire de Mme Piuze, qui a été confirmée après un dépouillement judiciaire, a permis au chef de Québec 21 de faire son entrée à l'hôtel de ville de Québec.

Nancy Piuze était restée dans l'organisation à titre de directrice générale du parti.

Une crise a mis fin à leur relation un peu plus d'un an plus tard. Dans une publication Facebook, elle avait affirmé que Jean-François Gosselin n'avait pas l'étoffe d'un maire.

Radio-Canada a croisé la nouvelle venue dans le district Robert-Giffard lors d'une sortie publique en compagnie d'Isabelle Roy, candidate qui succède à Jérémie Ernould.

Beauport

Le parti du maire sortant ne cache pas son intérêt à reprendre les deux districts de l'arrondissement de Beauport qui appartiennent à l'opposition officielle.

Dans les derniers mois, le maire Labeaume a souvent affirmé lors des conseils municipaux que Québec 21 n'avait plus l'appui des électeurs dans Beauport.

Le recrutement d'une ancienne candidate qui a gagné et qui est partie avec fracas est un coup dur pour le parti de Jean-François Gosselin. C'est de bonne guerre , croit celle qui affirme avoir tourné la page sur cet épisode douloureux.