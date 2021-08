La nouvelle piste à rouleaux prise d'assaut par les jeunes

La piste à rouleaux, appelée aussi pumptrack, est un circuit composé de bosses et de virages. Il s'agit de la 2e piste du genre à être construite à Saguenay, après celle du parc des Peintres à Jonquière.

Contrairement à d'autres pistes pour vélos, il n'est pas nécessaire de pédaler pour la compléter puisque la boucle contient plusieurs bosses.

Le jeune Ethan Gallant est très heureux de pouvoir faire de la trottinette sur la nouvelle piste à rouleaux de La Baie. Photo : Radio-Canada

Si les bosses sont par en avant, il faut que tu te penches par en avant, ça va prendre de la vitesse, donc là tu peux juste garder tes pieds sur ta trottinette , explique Ethan Gallant.

« C'est le plaisir de faire des petits parcours, de faire des petits trucs vraiment hot et s'amuser en groupe », ajoute Nicolas Perreault, 18 ans.

Dans son ensemble, c'est un quart de million qui est investi pour refaire une beauté au parc, dont 150 000 $ pour la piste. Le contrat a été octroyé à la compagnie Tessier Récréo-Parc de Nicolet.

Le conseiller et président d'arrondissement Éric Simard, qui d'ailleurs sera de nouveau candidat pour les élections de l'automne, est bien heureux de voir les jeunes fréquenter la piste. Il a même été surpris de voir l'attrait incroyable avant l'ouverture officielle.

Il y avait une soixantaine de jeunes ici la première journée et le projet n'était pas encore terminé. On a téléphoné au contracteur et il m'a dit : "La piste est terminée. Il reste juste le gazon, donc ça ne nous dérange pas qu'ils viennent." C'est valorisant pour un conseiller quand tu vois ça et qu'il y a plein de jeunes qui participent puisque c'est ça qu'on voulait.

La nouvelle piste à rouleaux de La Baie a coûté 150 000 $. Photo : Radio-Canada

Avec cette piste, Éric Simard souhaitait augmenter l’achalandage au parc des Érables.

C'est là qu'est venue l'idée du pumptrack. Je suis allé voir à Jonquière et j'ai trouvé ça super. J'ai dit : "Ça nous en prend un ici". C'est tellement populaire que peut-être je vais en faire un en arrière pour les plus jeunes.

Afin de rendre ces nouveaux équipements réglementaires, les membres du conseil municipal de Saguenay ont inclus lundi soir les pistes à rouleaux dans les règlements destinés notamment aux parcs de planches à roulettes.

Ce que la modification au règlement codifie, maintenant ce sont les heures d'ouverture de 9 h à 22 h et le port du casque est obligatoire en tout temps lorsqu'on l'utilise, peu importe qu'on soit en trottinette, en BMX, en vélo de montagne ou en patins à roues alignées. , précise Dominic Arseneau, conseiller en relations médias à la Ville de Saguenay.

D'autres pistes pourraient voir le jour ailleurs à Saguenay, dont à Chicoutimi.

D’après les informations de Pascal Girard