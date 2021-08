Ottawa octroie plus de 4 millions de dollars pour l'aéroport de Gaspé

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, en a fait l’annonce mardi à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé.

Le montant octroyé permettra entre autres de maintenir les activités aéroportuaires et de mettre en service de nouvelles routes aériennes , selon le communiqué émis par DECDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec . Cinq emplois seront aussi créés à l'aéroport.

La création de plans pour la nouvelle aérogare fait partie du projet, tout comme l’achat de nouveaux hangars d’aviation.

Durement affecté par la pandémie, l’aéroport pourra, grâce à notre aide financière, maintenir ses opérations à flot et bonifier ses infrastructures. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour tous et je m'en réjouis! Une citation de :Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Une somme de 475 001 $ sera par ailleurs investie par la Ville de Gaspé, pour un montant total de 4 750 011 $ prévu pour ce projet.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, se dit très satisfait du financement octroyé par le gouvernement pour l'aéroport.