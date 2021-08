Osisko en lumière : de feux d’artifice à drones lumineux

Les feux d'artifice seront notamment remplacés par des spectacles de drones lumineux. Il s’agit d’une première au Québec, selon les organisateurs.

Vous n’entendrez donc pas éclater les feux d'artifice cette année à Osisko en lumière. Les règles sanitaires en vigueur empêchent le rassemblement de grandes foules, comme c’est le cas habituellement lors de cet événement. Les rassemblements sont limités à 500 personnes.

Nous on a vraiment décidé de faire autre chose complètement tant qu’à faire une pâle copie de ce qu’on fait d’habitude. Cette année, on va user de créativité pour faire autre chose , explique le directeur général de la Corporation des fêtes pour tout le monde, Frédéric Roy-Hall.

L’élément créatif, l’équipe du festival l’a trouvé à travers ces spectacles de drones lumineux, conçus spécialement pour l’événement. Trois soirs de spectacles où 70 drones vont sillonner le ciel à 400 pieds de haut.

On ne le voit pas comme un remplacement des feux d’artifice. Dans le budget, ça remplace les feux d’artifice, mais dans la prestation artistique, on est complètement ailleurs. C’est parce que c’est différent que c’est intéressant, selon nous , ajoute Frédéric Roy-Hall.

Le directeur du festival a reçu plusieurs appels au cours des derniers jours pour savoir quel serait le meilleur endroit pour voir les prestations.

La compagnie Intel a conçu ce drapeau américain lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl avec des drones munis d'une lumière DEL (photo à titre indicatif seulement) Photo : Intel

Frédéric Roy-Hall affirme que, même si les faisceaux lumineux sont visibles à près de 5 kilomètres de la scène, il sera difficile d’admirer le spectacle aux abords du lac Osisko. Il faudra avoir son billet et se rendre sur le site pour en profiter.

Ce spectacle-là est vraiment prévu pour être regardé de face. Nous, on a monté un spectacle de drones et non uniquement des drones dans le ciel. De la musique, de la scénographie. On a un DJ live qui va jouer en même temps aussi , dit-il.

Les spectacles de drones lumineux sont gratuits. Les billets, 500 par soirée, se sont d’ailleurs envolés en 24 heures.

Les organisateurs d’Osisko en lumière affirment que les feux d’artifice seront de retour l’an prochain, si la situation le permet.