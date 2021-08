Bleu Jeans Bleu, Sarahmée, Klô Pelgag et FouKi aux prochaines Francos

Le groupe Bleu Jeans Bleu, bien connu pour son méga succès Coton ouaté, ainsi que Klô Pelgag, Sarahmée, Koriass et FouKi seront de la partie, entre autres.

L’organisation du festival a attendu le plus longtemps possible avant de dévoiler ses couleurs afin de voir ce que les règles de la santé publique permettraient de tenir comme événement.

Des talents locaux mis en avant

On a jugé que ça aurait été peut-être risqué de programmer des gens qui viennent de l’extérieur du Canada , a expliqué Laurent Saulnier, le vice-président à la programmation du Festival international de jazz de Montréal, des Francos de Montréal et de Montréal en lumière, à l’émission Tout un matin.

Il n’y a pas si longtemps, on était pas si convaincus que ça qu’on pourrait faire des festivals au mois de septembre, et maintenant on pense qu’on est assez sûrs de notre coup pour pouvoir commencer à annoncer des noms.

Tous les spectacles de Francos seront gratuits et se tiendront à l’extérieur, soit sur la Place des festivals, ou sur le parterre symphonique – l’espace extérieur à l’est de la Maison symphonique.

Pas de foule de format 2019 en 2021

On ne doit pas pour l’instant s’attendre à revoir d’immenses foules au Quartier des spectacles. L’organisation prévoit accueillir autour de 3000 personnes à la fois sur chacun des sites, selon les règles en vigueur actuellement.

Tant que la distanciation va être obligatoire, pour nous [les annonces] ça ne change pas grand-chose , affirme Laurent Saulnier.

On attend de voir ce que vont être les prochains allègements. [...] On espère pouvoir faire rentrer le plus de monde possible, bien entendu.

La programmation complète du festival sortira le 24 août prochain. C’est aussi à ce moment-là que sera annoncée la manière dont sera géré l’accès aux spectacles.

Le jazz après les Francos

En entrevue, Laurent Saulnier a également glissé quelques mots au sujet du Festival international de jazz de Montréal, qui doit se tenir quelques jours après les Francos 2021, du 15 au 19 septembre.

C’est sûr qu’on va faire une édition qui va être d’abord et avant tout canadienne, mais je pense qu’on va avoir de belles petites surprises.