Brian Pallister demande pardon pour ses propos sur la colonisation du Canada

J'aurais aimé que mes paroles, aient été exprimées différemment afin qu'elles puissent être mieux comprises. Mes paroles n'exprimaient pas adéquatement tout ce que je voulais dire, ce que je regrette sincèrement , déclare M. Pallister dans un communiqué publié mardi.

À aucun moment je n’ai justifié l’existence des pensionnats pour Autochtones au Canada et les effets à long terme qu’ils ont eus sur les Premières Nations , ajoute-t-il.

Le premier ministre manitobain avait affirmé plus tôt lors d’une conférence de presse avoir bon espoir qu’on pourra avancer ensemble , soulignant qu’il souhaitait s’excuser pour l’incompréhension [qu’il a] causée .

Mon message avait pour but de construire une relation commune sur les principes de la réconciliation. Une citation de :Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

En juillet, le premier ministre du Manitoba avait affirmé que la colonisation du Canada avait été menée avec de bonnes intentions.

Les gens qui sont venus dans ce pays ne sont pas venus ici pour détruire quoi que ce soit , avait-il déclaré lors d'un discours en réponse à la colère qu'éprouvent certains Manitobains en raison de la découverte des restes d’enfants dans plusieurs pensionnats pour Autochtones. Ils sont venus ici pour construire.

Mes mots ont été mal interprétés et ont été blessants. J’en suis désolé , assure-t-il dans le communiqué publié mardi.

La conférence durant laquelle le premier ministre manitobain a annoncé qu'il allait demander pardon était la première fois en une vingtaine de jours qu'il prenait la parole devant les médias.

Interrogé sur le fait qu’il aurait fui les médias depuis plusieurs semaines, M. Pallister a expliqué qu'il a voulu prendre la parole après avoir vu de plus en plus d'interprétations erronées de ce [qu'il avait] dit .

Il a aussi assuré qu’il tentait de rassembler les gens.

J'y ai réfléchi, j'ai vu les réactions et j'ai compris que j'avais été mal compris et je m'en excuse. J'aurais dû être plus clair dans mes commentaires, mais je les ai faits de bonne foi.

Avec des informations de Ian Froese