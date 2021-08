Le NPD de l’Ontario recrute Harvey Bischof, ex-président d'un syndicat d'enseignants

En conférence de presse mardi matin, Harvey Bischof s’est dit fier d’avoir milité toute sa carrière pour l’éducation publique. Après avoir été enseignant d’anglais au secondaire, il a œuvré comme président de la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario de 2017 à 2021.

Je veux me battre aux côtés de notre chef Andrea Horwath pour un système éducatif plus fort et un meilleur avenir pour les Ontariens.

Une citation de :Harvey Bischof, futur candidat pour le NPD dans Brantford-Brant