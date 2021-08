Le Festival du Jamais Lu célèbre ses 20 ans en grand

Le Festival du Jamais Lu est l'occasion d'entendre une sélection de pièces de théâtre en cours de création et des textes inédits qui n'ont encore jamais été lus devant un public.

La ligne éditoriale du Jamais Lu est écrire à mille mains . En tout, 29 événements, des cabarets littéraires, des lectures théâtrales et autres performances se tiendront au Théâtre Aux Écuries et au parc de Normanville.

Une ouverture signée Martin Faucher

Pour marquer cet anniversaire, la soirée d’ouverture sera mise en scène par Martin Faucher et se déroulera le 19 août au Théâtre Aux Écuries. Elle sera offerte en vidéodiffusion au prix de 12 $ et 20 $ en présentiel.

Ce cabaret théâtro-littéraire, Jusqu’où te mènera l’avenir?, entend revenir sur l’actualité des derniers mois avec les textes de Nahka Bertrand, de Sébastien David, d'Alexis Diamond, de Hugo Fréjabise, d'Emmanuelle Jimenez, de Bibish Marie Louise Mumbu, de Tamara Nguyen et de Jocelyn Sioui.

Huit artistes seront sur scène pour donner vie à leurs mots et y ajouter de la musique : Lyndz Dantiste, Sébastien David, Célia Gouin-Arsenault, Marie-Ève Groulx, Emmanuelle Jimenez et Jules Ronfard, ainsi que les musiciens Benoît Landry et Navet Confit.

Faire de la place à tout le monde

Pendant les 10 jours du festival, ce sont les textes inédits de plus d’une quarantaine d’artistes qu’on pourra découvrir. La sélection des autrices et auteurs a été faite dans un souci de cohabitation, entre des artistes qui ont déjà participé au Jamais Lu et de toutes nouvelles voix. Avoir 20 ans, c’est faire de la place à tout le monde , précise-t-on par voie de communiqué.

Les gens qui désirent assister aux différentes activités du Jamais Lu, tant en présentiel qu'en ligne, devront réserver leur place, même pour les événements gratuits. L'ensemble de la programmation sera offerte en audiodiffusion.

Le Festival du Jamais Lu a été fondé en 2001 par Marcelle Dubois, qui le dirige encore aujourd'hui.