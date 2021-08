Rebond des cas de COVID-19 en Estrie à la suite des vacances de la construction

Depuis vendredi dernier, 25 cas se sont ajoutés dans la région, dont 5 depuis la veille.

Le réseau local de service (RLS) le plus touché est maintenant celui de Sherbrooke, avec 24 cas actifs. Six cas actifs sont recensés dans les RLSréseau local de services de la Haute-Yamaska et de Memphrémagog, un seul dans ceux du Val-Saint-François et du Granit, et un cas dernier actif se trouve dans un territoire à confirmer.

Une hospitalisation de moins est toutefois à signaler depuis la veille, selon les dernières informations de l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec . Trois personnes sont traitées à l'hôpital en raison de la COVID-19. Aucun décès ne s’ajoute aux 352 déjà signalés dans la région.

Les dernières données concernant la couverture vaccinale indiquent que 81 % de la population de l’Estrie de 12 ans et plus avait reçu une première dose, et 64,7 % de la population est pleinement protégée. La tranche des 18-39 ans traîne toujours de l'arrière avec moins de 70 % qui a reçu une première dose, et moins d'une personne sur deux, la deuxième.