Les travailleurs d’Olymel motivés à continuer le combat

La tension était palpable aux abords de l'usine où avait lieu la rencontre tôt, mardi matin.

Le président du syndicat, Martin Maurice, a fait le point avec les travailleurs sur les deux jours de conciliation qui ont précédé la rupture des discussions avec l’employeur. La proposition des conciliateurs au dossier a notamment été présentée aux syndiqués.

On a eu le mandat de continuer à négocier et [on nous a dit] qu'on a avait bien fait de ne pas recommander cette offre-là , a affirmé Martin Maurice, après la rencontre qui n'a duré qu'une trentaine de minutes.

Martin Maurice a de nouveau balayé du revers de la main la menace de fermeture lancée lundi par l'employeur.

[Durant] toutes les négociations que j'ai faites avec eux autres, depuis que l'usine existe, ç'a toujours été la menace de fermeture de l'usine. On est prêt à négocier, et à continuer , a-t-il ajouté.

Sur place, les employés avaient comme mot d’ordre de ne pas s’adresser aux médias. L’un d’eux, qui a reçu le feu vert du syndicat pour prendre la parole, a voulu témoigner de la combativité des travailleurs.

Je suis prêt à continuer jusqu’à la mort! , a lancé avec fougue Gérald Paquette, un travailleur qui compte plus de 40 ans d’expérience au sein de l’usine. Je ne me bats pas pour moi. Je pourrais accepter ce qu’ils offrent, il me reste trois ans à faire. Je me bats pour les jeunes.

Gérald Paquette souhaite que son syndicat continue à se battre pour obtenir de meilleures conditions salariales pour les travailleurs de l'usine. Photo : Radio-Canada

L’employé affirme avoir perdu confiance en la direction de l’usine. Il déplore qu’en 2007, son salaire ait baissé de 21 $ à 16 $ l’heure.

Le conflit de travail est donc toujours dans l’impasse. La question salariale demeure au cœur de la mésentente. Le président du syndicat a toutefois affirmé, lundi, que si les conciliateurs au dossier rappelaient les parties à la table de négociation, il répondra présent.

Avec les informations d'Hadi Hassin