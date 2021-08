[EN DIRECT] Mise à jour des ordonnances sanitaires au Manitoba

Suivez en direct le point de presse du premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, et du médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, dès 11 h.

Le gouvernement du Manitoba annoncera des changements aux ordonnances sanitaires ce mardi.

La troisième phase du plan de déconfinement doit entrer en vigueur quand la province aura atteint une couverture vaccinale de 80 % de la population admissible pour les premières doses et de 75 % pour les secondes doses.

Les dernières statistiques provinciales, mises à jour vendredi, font état que 79,5 % des Manitobains âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose et que 69,3 % d'entre eux sont pleinement immunisés.

En ce moment, la majorité des commerces peuvent accueillir des clients à 50 % de leur capacité.

Seules les personnes qui sont pleinement vaccinées peuvent aller au cinéma, au musée, au casino ou encore manger à l'intérieur des restaurants avec des personnes d'un autre ménage.

En date de vendredi, 542 Manitobains étaient toujours infectés par la COVID-19. Plus de 57 593 personnes avaient contracté la maladie depuis le début de la pandémie.

En raison de l'amélioration de la situation et de l'augmentation des taux de vaccination dans la province, les autorités ont décidé de réduire le nombre de bulletins sur la COVID-19 publiés chaque semaine.

Détails à venir