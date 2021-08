Des travaux pour améliorer l’accès au lac York à Murdochville

Diverses installations seront ajoutées, notamment une signalisation appropriée, pour que les visiteurs puissent profiter du site.

Selon la mairesse, Délisca Ritchie Roussy, il était grand temps d'effectuer ces travaux.

Avec les années, la route était devenue presque impraticable , a-t-elle indiqué en entrevue à Bon pied bonne heure. Ces aménagements viendront compléter ceux que réalise le Chic-Chac, qui propose des activités de plein air quatre saisons.

En 2019, l’entreprise avait effectivement fait l’acquisition du centre de plein air du lac York, qui était la propriété de la Municipalité.

Elle a par la suite acquis l’église pour en faire son quartier général.

Le Chic-Chac va isoler ses chalets adjacents au lac pour l’hiver et va construire de nouveaux sentiers pour le ski hors-piste, explique la mairesse. Ça va vraiment devenir quatre saisons.

Délisca Ritchie Roussy estime que la Municipalité a pris la bonne décision en cédant le centre de plein air au Chic-Chac. Ç’a été bénéfique parce que ça amenait des coûts d’entretien qui pouvaient jouer sur la taxation , rappelle-t-elle.

Maquette du projet d'aménagement de l'église de Murdochville, en voie de devenir le nouveau quartier général du Chic-Chac (archives). Photo : Chic-Chac / Lemay architecture

Plus d’une centaine de sites de camping, dont 85 saisonniers, sont situés près du lac York.

Sur les 122 000 $ investis, 85 000 $ proviennent du Fonds régions et ruralité du gouvernement du Québec.

Murdochville est en pleine revitalisation, après qu'on ait craint sa fermeture (archives). Photo : Radio-Canada

Ce développement s’ajoute à la revitalisation de la ville. De nouveaux propriétaires ont acquis les nombreuses maisons qui étaient menacées d’abandon et les ont rénovées. Après des années difficiles, la mairesse se réjouit de cette vitalité.

Murdochville a un tout autre visage maintenant. On est résilients et persévérants. On ne se laissera pas faire et on y va! Une citation de :Délisca Ritchie Roussy, mairesse de Murdochville

On revient de loin et on veut aller plus loin dans notre développement , ajoute la mairesse.

La Municipalité a déjà reçu des soumissions pour les travaux à réaliser dans le secteur du lac York. Elles seront analysées lors de la prochaine réunion du conseil municipal.