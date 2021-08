Une nouvelle aire protégée dans l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard

La nouvelle zone de 28 hectares, qui est située au bord de la rivière, est un habitat intact dans la région de North Enmore.

Jensen Edwards, responsable des relations avec les médias à Conservation de la nature Canada, précise que la région compte une riche biodiversité.

Dans tous ces écosystèmes-là, on trouve plusieurs plantes et plusieurs animaux, comme le grand héron et aussi la plus grande variété de lichen jamais recensée à l’Île-du-Prince-Édouard.

Une citation de :Jensen Edwards, responsable des relations avec les médias à Conservation de la nature Canada