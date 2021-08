La série de fusillades meurtrières se poursuit à Montréal

Pour Guy Ryan, inspecteur à la retraite du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), cela ne fait pas de doute : Il y a une guerre entre les clans.

En entrevue à RDI matin, il a souligné que depuis un mois, cela fait une vingtaine d’événements qui impliquent l'utilisation d’armes à feu .

Selon lui, c'est parce qu'ils ne craignent plus les témoins que les auteurs de cette attaque ont agi aussi tôt dans la soirée.

L’attaque, qui a eu lieu peu avant 19 h dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, a visé cinq personnes. Trois ont succombé à leurs blessures. Il s'agit d'un homme de 60 ans et de deux jeunes d’une vingtaine d’années.

Quant aux blessés, un homme a été sérieusement atteint, mais on ne craint pas pour sa vie. L’autre serait un mineur qui aurait été légèrement blessé.

Selon les informations recueillies auprès de témoins, les coups de feu ont été tirés à partir de deux véhicules en direction d’un immeuble résidentiel situé à l'angle du boulevard Perras et de la 54e Avenue.

Cette attaque résonne jusque dans les QG politiques.

Le premier ministre François Legault a réagi mardi matin sur son compte Twitter en annonçant une enquête déjà en cours.

Que des fusillades surviennent chez nous, c’est troublant et préoccupant. Mes condoléances aux proches des victimes. On va protéger les Montréalais et les Québécois.

Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec