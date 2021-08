Un projet de connexion Internet haute vitesse abandonné dans l’est ontarien

Le Réseau régional de l’est de l’Ontario ( RREORéseau régional de l’est de l’Ontario ) comptait sur un investissement de 400 millions $, financé à parts égales entre le gouvernement de l’Ontario et le fédéral, pour son projet Gig qui avait pour but de fournir une vitesse de téléchargement d’un gigabit à 95 % des résidents de l’est de l’Ontario.

Mais comme le rapportait le Brockville Recorder and Times, des représentants du Réseau régional de l’est de l’Ontario ( RREORéseau régional de l’est de l’Ontario ) ont informé la semaine dernière les responsables régionaux qu’ils ne recevraient pas les fonds publics.

La province et le fédéral ont plutôt décidé d'annoncer un partenariat pour un projet évalué à 1,2 milliard $ destiné à fournir l’Internet haute vitesse à 280 000 ménages ruraux à travers l’Ontario.

Je suis toujours heureux de voir des millions, des centaines de millions ou des milliards dans ces initiatives, mais le diable est dans les détails [...] Avant de saluer l'initiative, j'aimerais voir exactement où cette couverture va s'améliorer et où elle ne s'améliore pas , a déclaré Brent Devolin, maire du canton de Minden Hills, en Ontario, et vice-président du Réseau régional de l’est de l’Ontario.

« La pandémie a tout changé »

De nombreux résidents de régions rurales pressent les gouvernements à agir afin de réduire les inégalités en matière de service Internet entre les secteurs urbains et ruraux en Ontario. Le fossé entre les deux réalités est devenu encore plus évident depuis le passage au télétravail et à l’apprentissage à la maison, forcé par la COVID-19.

La pandémie a tout changé , constate Nancy Peckford, mairesse de North Grenville, en Ontario. Les besoins des résidents ruraux de l'est de l'Ontario sont égaux à ceux des régions urbaines , ajoute-t-elle.

La mairesse de North Grenville a indiqué qu'elle allait surveiller de près la situation et s’assurer que le financement fédéral-provincial annoncé allait se traduire par une meilleure connectivité pour les résidents de sa communauté.

Le RREORéseau régional de l’est de l’Ontario entend lui aussi suivre l'évolution du dossier.

Pierre Leroux, maire du canton de Russell et membre du conseil d'administration du RREO. Photo : Radio-Canada

Le projet Gig était essentiellement une solution conçue dans l'est de l'Ontario pour l'est de l'Ontario. Mais à ce stade, je pense que le rôle du RREO Réseau régional de l’est de l’Ontario sera de s'assurer que les résidents de l'est de l'Ontario soient bien servis , a déclaré Pierre Leroux, maire du canton de Russell et membre du conseil d'administration du Réseau régional de l’est de l’Ontario.

