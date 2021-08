Accident mortel en moto à Saint-Césaire : la vitesse serait en cause

La vitesse et possiblement une manoeuvre de dépassement pourraient être en cause dans une embardée qui a coûté la vie à un motocycliste lundi à Saint-Césaire, en Montérégie.

Les policiers de la MRC de Rouville ont été appelés à se rendre, vers 17 h 30, sur les lieux d'une sortie de route d'une motocyclette sur le rang du Haut de la Rivière Nord.

Le conducteur dans la quarantaine, qui était seul sur sa moto, aurait sur une courbe ascendante perdu la maîtrise de sa moto pour ensuite effectuer une embardée. Lors de sa chute, il a été grièvement blessé , a raconté le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L'homme était dans un état critique lors de son transport à l'hôpital, où il a malheureusement succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

La victime est un homme âgé de 44 ans de la municipalité voisine de Rougemont.

La route a été fermée dans le secteur, le temps de permettre au policier spécialisé en enquête collision de la SQ de faire son travail.