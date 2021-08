Justin Trudeau s’est entretenu avec Joe Biden

Si Justin Trudeau a pu souligner la victoire de l'équipe canadienne de soccer sur les Américaines lundi à Tokyo, le président Biden a profité de cet appel pour remercier son homologue pour la viande fumée de Montréal envoyée à la suite d’un pari amical gagné par le président américain sur le gagnant de la coupe Stanley.

Après ce moment de légèreté, les deux dirigeants ont discuté de plusieurs dossiers bilatéraux selon les communiqués du bureau du premier ministre et de la Maison-Blanche.

Frontière, économie et l'après-pandémie

MM. Trudeau et Biden ont convenu de poursuivre leur collaboration dans la gestion de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis.

Le Canada a déjà annoncé qu'elle ouvrira sa frontière aux Américains complètement vaccinés à compter du 9 août. Malgré les pressions d'élus américains et canadiens, Washington n’a pas encore annoncé l’ouverture de la sienne.

Les deux dirigeants ont également abordé l’après-pandémie, notamment comment y remédier à ses conséquences disproportionnées sur les femmes , en prenant des mesures prioritaires de soutien à l’éducation et la garde des enfants .

Sur le plan économique, ils ont souligné l’importance des investissements dans les infrastructures physiques et humaines alors que Joe Biden est toujours en attente de l'adoption de son plan d'investissement dans les infrastructures chiffré à 1200 milliards de dollars.

L’énergie a été également été abordée lors de cet appel. Le premier ministre a insisté sur l’importance de l’oléoduc no 5 pour la sécurité énergétique du Canada et a réitéré l’appui du Canada à l’égard d’une entente négociée entre Enbridge et l’État du Michigan , a indiqué le bureau de Justin Trudeau dans son communiqué. Les deux hommes ont convenu de continuer à surveiller de près l’évolution de la situation .

Rapatrier les deux Michael

Le sort des citoyens canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig détenus en Chine a également fait partie de la discussion. Le président Biden a condamné leur détention arbitraire et réitéré l'engagement des États-Unis à appuyer le Canada pour le retour au pays des deux Michael.

Il a aussi été question des feux de forêt alors que plusieurs foyers d'incendie ravagent des secteurs boisés dans l'ouest du Canada et des États-Unis. Ottawa et Washington ont convenu de renforcer leur coopération notamment en partageant davantage leurs ressources de lutte contre les incendies.