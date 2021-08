Une excellente saison touristique en Estrie

La fermeture de la frontière canadienne pour les Américains, qui doit durer jusqu’au 9 août, n’a pas nui à l’industrie, tant la région a été prisée par les Québécois.

Il y a définitivement un engouement, mais pas seulement pour les deux semaines de la construction. [...] Là pour le mois d'août, la plupart des gîtes, il reste quelques dates de disponibles, mais le mois est quasiment complet , explique Nicole Vincent, de l’Association des gîtes touristiques Magog-Orford.

Le plan de déconfinement du gouvernement a eu un impact positif sur l'engouement des Québécois, croit-elle.

Dès qu'on est passé en zone orange, les réservations sont rentrées. On était de plus en plus occupés. On est passés en zone jaune, et on s’est retrouvés complets dès le mois de juin. C’est un très bon été, c’est excellent.

Une citation de :Nicole Vincent, de l’Association des gîtes touristiques Magog-Orford