Chasseur de Kitigan Zibi disparu : les recherches se déplacent vers Maniwaki

Dimanche après-midi, les policiers ont retrouvé Jonah Dewache dans le secteur du Pavillon Bark Lake. L’homme de 32 ans était sain et sauf et il se trouvait près du véhicule qu'il utilisait avec son compagnon, toujours recherché, Dustin Odjick.

La SQSûreté du Québec a d’abord tenté de localiser le deuxième homme, âge de 37 ans, dans les environs. De nouvelles informations ont ensuite incité le corps policier à faire ses recherches en direction de Maniwaki puisque M. Odjick s’y serait déplacé pour aller chercher de l’aide.

Les policiers ont précisé que la zone de recherche couvre le secteur de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau. Étant donné qu’il s’agit d’un vaste territoire, la SQSûreté du Québec demande l’aide du public pour lui fournir des renseignements utiles à l’enquête, a précisé un porte-parole, Jean-Raphaël Drolet.

Nos informations nous laissent croire qu’il pourrait être en déplacement dans les secteurs de Maniwaki, de Grand-Remous ou dans la Réserve faunique La Vérendrye.

La communauté se mobilise

Au sein de la communauté de Kitigan Zibi, la population se mobilise pour tenter du mieux qu’elle peut d’aider la famille Odjick. Le chef de bande de cette communauté anichinabée, Dylan Whiteduck, mentionne que plusieurs groupes ont été formés pour contribuer aux recherches.

Selon lui, certains membres de la communauté sont sous le choc puisqu’il est rare que des membres soient portés disparus étant donné que les gens connaissent très bien leur territoire. Ils disposent de droits ancestraux de chasse, de pêche et de récolte.

Par contre, il est très difficile de s’y retrouver , prévient-il. Vous prenez un mauvais virage dans le parc et vous pouvez continuer un certain temps et finalement, vous tombez en panne d’essence.

Dylan Whiteduck s’est aussi dit soulagé que Jonah Dewache ait été retrouvé. Il souhaite maintenant que le même scénario survienne avec Dustin Odjick dans les prochaines heures ou encore dans les prochains jours.

Lundi soir, vers 20 h, la SQSûreté du Québec tentait toujours de le retracer.

Avec les informations de Rémi Authier et d'Émilie Bergeron