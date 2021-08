Kyle Lowry signe un contrat de trois ans avec le Heat de Miami

Lowry a confirmé la nouvelle sur les médias sociaux lundi.

Après avoir entamé sa carrière avec les Grizzlies de Memphis, puis joué quatre saisons avec les Rockets de Houston, Kyle Lowry est devenu le visage des Raptors à compter de 2012. Il a pris part six fois au match des étoiles de la NBA, chaque fois en tant que membre de l'équipe torontoise. Il a inscrit plus de 10 500 points avec Toronto et détient notamment le record de mentions d'aide chez les Raptors avec 4277.