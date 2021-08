Juillet un peu frisquet et moins pluvieux à Québec

Amateurs de chaleur, vous n’étiez pas seuls à chercher le réconfort d’une petite laine à l’extérieur alors que la fraîcheur s’est légèrement invitée à Québec en juillet. Le parapluie, quant à lui, a été un accessoire un peu moins utile vu le retour du temps un peu plus sec sur la région.

Fraîcheur estivale

Les maximums et minimums ont affiché des valeurs un tantinet sous la normale durant le mois de juillet à Québec. Ainsi, la température moyenne maximale a été de 24,0°C soit 1 degré sous la normale. La nuit, la température moyenne minimale a été de 1,4°C sous la normale de 13,5°C.

Des maximums quotidiens entre 19 et 29 degrés ont été enregistrés en juillet à Québec, c’était parfait pour ceux et celles qui n’apprécient pas les grandes chaleurs en effet , précise Steve Boily, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les maximums et minimums ont affiché des valeurs un tantinet sous la normale durant le mois de juillet à Québec. Photo : Radio-Canada

Il s’agit donc du premier mois de l’année 2021 où le bilan mensuel des températures figure sous les normales. Tout un contraste avec les épisodes répétés de chaleur intense qui font rage dans l’ouest du pays toujours aux prises avec d’importants feux de forêt.

C’est d’ailleurs l’épisode de smog du 20 juillet dernier qui aura marqué l’actualité météorologique du mois au Québec en lien avec les feux en Ontario et au Manitoba. La Capitale-Nationale tout comme plusieurs régions de l’ouest, du sud et du centre de la province étaient sous avertissement de smog.

Ce fut le pire épisode de smog au Québec depuis 2013, selon Environnement Canada.

Retour à la sécheresse

Si juin a été plus arrosé, le mois de juillet a été plus sec à l’image des mois précédents.

La station météo officielle à l’aéroport Jean-Lesage a enregistré 101,8 mm alors que la normale est de 121,4 mm à la fin du mois.

Québec a reçu donc 84 % de sa normale de pluie. Dans le sud de la province, nous avons reçu entre 60 et 90 % de la pluie que l’on reçoit habituellement en juillet. Ce n’est pas si mal, mais la tendance au temps plutôt sec semble se poursuivre , ajoute M. Boily.

Août plus chaud

La première semaine du mois d’août offre des températures près des normales à Québec.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La météo pour les prochains jours à Québec. Photo : Radio-Canada