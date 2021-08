L’eau de Cookshire-Eaton reste potable malgré un changement de goût

De façon hebdomadaire, on est tenus de réaliser plusieurs tests pour affirmer que l’eau est potable, et semaine après semaine, on a toujours des résultats positifs en termes de qualité de l’eau. Elle est bien entendu potable, sinon on ne laisserait pas les citoyens la consommer. Une citation de :Jean-Gabriel Lebel, directeur des travaux publics de Cookshire-Eaton

Il remarque que la Municipalité envisage certaines hypothèses quant à la cause du goût terreux de l’eau.

On sait que certaines villes ont déjà vécu ces problèmes-là en raison, souvent, de faibles précipitations pendant un certain temps. Par exemple, on a eu un hiver avec peu de neige. Ça peut amener un peu de sécheresse dans les sols, qui aurait pu amener ce goût-là à l’eau à la suite d'une grande crue qu’on a eue justement, si je ne me trompe pas, la veille du 5 juillet , explique-t-il.

Cette théorie n’est toutefois pas encore validée. Plusieurs firmes spécialisées et le ministère de l’Environnement ont prélevé des échantillons afin de trouver la cause exacte du changement, rétablir la situation et éviter qu’un tel incident ne se reproduise.

En attendant que ces analyses soient terminées, les résidents peuvent continuer de boire l’eau du robinet comme à la normale. Le fait de faire bouillir l’eau ou d’utiliser un filtre est peu efficace contre ce phénomène, selon M. Lebel.

Les résidents sont aussi invités à consulter le site Internet ou la page Facebook de la Ville de Cookshire-Eaton pour suivre l'évolution de ce dossier.