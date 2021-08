Renforcement de la sécurité d’un quartier de Canmore pour contrer le vandalisme

Un agent de sécurité patrouille désormais le terrain privé du village Three Sisters Mountain (TSMV) à Canmore, afin d’avertir les visiteurs de quitter le site. La nouvelle mesure vient alors que plusieurs cas de vandalisme sur la propriété, dont certains mettent en danger la faune et la flore, aient été rapportés.

L’endroit est depuis longtemps prisé des amateurs de plein air. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un terrain privé, la présence de randonneurs et campeurs était jusqu’à présent tolérée par l’organisation de gestion du village.

Toutefois, dans les derniers mois, certains de ses visiteurs ont causé un nombre plus important d’incidents de vandalisme, notamment des arbres abattus, un cambriolage de puits de mine et des fêtes dans des étangs privés

C’était rendu à un point où c’était une question de sécurité , explique Chris Ollenberger, directeur de la stratégie et du développement. Nous avons attrapé des gens qui créaient des incendies dans le couloir de la faune, qui campaient avec de la nourriture … à un moment donné, nous devons protéger la communauté et notre propriété.

Dans un autre cas, Parcs Alberta a avisé le propriétaire foncier qu’un ours avait trouvé une glacière abandonnée dans le corridor faunique, remplie de nourriture.

Des panneaux indiquent aux passants qu'il s'agit d'un terrain privé. Photo : Facebook/Three Sisters

Pour remédier à la situation, des panneaux ont été installés et un agent de sécurité a été engagé pour informer les visiteurs qu’ils sont sur un terrain privé.

Cette décision est loin de plaire à certains habitués de l’endroit comme Susan Hlasny et Peter Jancewicz. Nous sommes allés parler [à l’agent de sécurité], et il a dit que les propriétaires voulaient que les gens sachent que c'était une propriété privée et que nous n'étions pas censés y aller , a commenté la résidente qui trouve le tout étrange.

La résidente Tiffany Meyer, quant à elle, comprend l’inquiétude du propriétaire. Elle a elle-même constaté une légère augmentation de détritus et d’autres incidents de vandalisme. "J'ai vu du bois qui servait à faire du feu. Ce qui me terrifie, c’est que ça brûle, surtout avec la chaleur et la sécheresse de cet été, confie-t-elle. ’

Par contre, elle croit que TSMV doit travailler avec les résidents au lieu d'interdire l'accès. La ville grandit, nous ne pouvons rien y faire , dit-elle. Alors, comment pouvons-nous faire en sorte que cela se fasse correctement? Comment soutenons-nous la faune d’ici? Et comment soutenons-nous la communauté et laissons-nous les gens du village utiliser cette zone?’

Quand la conservation est en jeu

Chris Ollenberger croit que l’une des causes de l’augmentation du vandalisme est que de plus en plus de gens cherchent des endroits gratuits où pratiquer le plein air, notamment après la mise en place d’un frais d’accès dans Kananaskis. D’après lui, il doit s’agir de personnes qui sont moins familières avec l’endroit et qui sont moins respectueuses des lieux que les résidents.

[La province] a vu une légère augmentation du nombre de personnes essayant de contourner les frais pour utiliser la région de Kananaskis , affirme M.Ollenberger. C'est un problème répandu. Ce n'est pas seulement à Three Sisters.

Le dirigeant espère qu’une campagne de sensibilisation qui dirigerait les visiteurs vers les endroits aménagés gratuits puisse être mise sur pied.

Avec les informations d'Helen Pike