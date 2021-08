Un garçon de 3 ans retrouvé inanimé dans une piscine à Brossard

De nombreux intervenants ont été dépêchés sur place vers 14 h 40, a indiqué François Boucher, agent relationniste pour le Service de police de la Ville de Longueuil (SPAL).

Des détails sur les circonstances et l'état de la victime seront à venir, nos enquêteurs ayant été appelés sur la scène de l'événement , a-t-il ajouté.

Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur la jeune victime avant qu'elle soit transportée dans un centre hospitalier de la Rive-Sud.

La police qui soupçonne une possible noyade a déclaré qu'elle donnera plus d'information sur les circonstances de l'accident plus tard en soirée.