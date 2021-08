Le centre Mont Cascades fermé pour le reste de la semaine, après l'incendie

Le centre de ski et parc aquatique Mont Cascades, à Cantley, restera fermé pour le reste de la semaine. Un incendie a ravagé le bâtiment principal, dimanche, et l’équipe du centre entend présenter un plan de réouverture d’ici vendredi.

C’est ce qu’a annoncé, lundi, l’équipe de Mont Cascades dans une publication Facebook.

Toute l'équipe est touchée par cet incident, mais nous pouvons déjà vous dire que de nouvelles infrastructures seront bâties le plus rapidement possible , a déclaré le vice-président et directeur général du Mont Cascade, dans cette publication.

Nos clients et nos employés restent notre priorité et nous y mettrons toutes les ressources nécessaires pour y arriver , a-t-il ajouté.

Le chalet principal du centre de ski, dont la structure est en bois, a été envahi par un incendie, dimanche. Le Service de sécurité incendie de Cantley a indiqué que ce qu’il restait du bâtiment est une perte totale .

La sécurité publique de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais a précisé que la valeur du chalet principal est évaluée à 4,4 millions de dollars.

Le corps policier a aussi indiqué que tout porte à croire que l’incendie n’est pas d’origine criminelle.