La maison d’enfance de Kurt Cobain sera ouverte au public

Kurt Cobain, le chanteur et guitariste du groupe Nirvana, né en 1967, a vécu de 1968 à 1984 dans cette maison, à Aberdeen, une ville au bord de l’océan Pacifique, à 2 heures au sud-ouest de Seattle.

La petite maison de 1500 pieds carrés a été rénovée par Lee Bacon, son propriétaire actuel, afin de ressembler à ce qu’elle était quand Kurt Cobain y habitait. Lee Bacon et sa femme Dani ont acheté la maison à la famille de Kurt Cobain en 2018. Il a déclaré à RollingStone que la rénovation était terminée à 90 %.

Si les propriétaires entendent ouvrir la maison au public, elle ne pourra pas devenir un musée, à cause du règlement de zonage municipal. Aucune date n’est encore prévue pour les premières visites.

La maison d'enfance de Kurt Cobain à Aberdeen prise en photo le 1er avril 2014. Photo : afp via getty images / AFP

La sœur du mythique chanteur, Kim Cobain, participe à l’aménagement de la maison. J'apprécie d'être impliquée et d’apporter ma contribution. Je suis très heureuse que Lee et Dani se soient lancés dans cette aventure il y a trois ans et je les soutiens , a-t-elle déclaré à RollingStone.

Kurt Cobain, fondateur du groupe grunge Nirvana, est l’un des musiciens les plus marquants de l’histoire du rock. Au sommet de la gloire, le musicien américain est mort le 5 avril 1994 à l’âge de 27 ans. Il a été l’icône de toute une génération.

Nirvana est devenu célèbre dans les années 90 grâce à son deuxième disque, Nevermind, lancé en 1991. Les succès Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium et In Bloom ont popularisé le grunge. Nevermind s'est écoulé à des millions d'exemplaires dans le monde.