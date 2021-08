Le demi-marathon de Lévis de retour en présentiel à la fin août

Avec quelque 4500 coureurs déjà inscrits à l’événement organisé par Je cours Québec, le demi-marathon sera la seule course à pied d’envergure à se tenir en présentiel cette saison dans la région.

Les participants pourront s’inscrire aux courses de 2, 5 et 10 kilomètres en plus de l’épreuve maîtresse du 21,1 kilomètres. L’événement, qui marque normalement le début de la saison de course à pied au mois de mai, se tiendra cette année durant la fin de semaine du 28 et du 29 août.

Je cours Québec assure que des mesures sanitaires seront mises en place pour éviter que la COVID-19 ne fasse partie du peloton de départ. Les coureurs partiront notamment par vagues afin qu’il n’y ait pas plus de 500 personnes en même temps sur le site.

Même si l’événement sera différent des autres années, les coureurs devraient être heureux de retrouver une vraie ligne de départ.

On a voulu préserver l’âme et l’essence d’une course à pied, mais c’est sûr qu’il y a ici et là des concessions à faire pour respecter les règles sanitaires , mentionne Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev, le producteur de l’événement.

Il s’agit de la seule course organisée par Je cours Québec depuis 2019. Les quatre autres épreuves, dont le marathon de Québec, devraient être de retour en 2022.