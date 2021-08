Hausse de cas de COVID-19 à Trois-Rivières : deux restaurants du centre-ville ferment

Dans son dernier bilan, la santé publique régionale a fait part, pour les trois derniers jours, de 68 nouveaux cas de COVID-19. De ce nombre, 53 sont en Mauricie, dont 39 à Trois-Rivières.

Cette augmentation n’est pas anodine à la fermeture du bar RoofTop et du restaurant Jack Saloon, tous deux situés sur la rue des Forges au centre-ville de Trois-Rivières.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le bar RoofTop souhaite rouvrir ses portes dès mercredi, après avoir vu un ou plusieurs de ses clients fréquenter l’établissement tout en étant infectés par le virus.

Le copropriétaire du bar, Tommy Boisvert, soutient qu’il s’agit d’une mesure préventive. Son personnel est vacciné, dit-il, et toutes les mesures sanitaires ont été respectées.

La prévention est aussi de mise pour le restaurant Jack Saloon, a indiqué l’administration. Sur sa page Facebook, l’entreprise mentionne avoir rencontré des spécialistes de la santé publique et vouloir procéder à un nettoyage afin d’assurer la sécurité des futurs clients.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les jeunes au cœur de la hausse

Les bars et les restaurants se sont avérés être des lieux de rassemblement prisés par les jeunes. Ce sont 95 % des jeunes infectés de 18 à 30 ans qui ont contracté le virus dans un bar ou un rassemblement dans un domicile.

De plus, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) rappelle que 70 % des individus infectés récemment par le virus sont âgés de 18 et 30 ans et n’étaient pas pleinement vaccinés.

Avec les informations de Jacob Côté