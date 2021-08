Feux de forêt : la pluie donne du répit, mais les vents sont menaçants

La responsable de l'information sur les incendies, Erika Berg, a déclaré lundi que les régions du Sud-Est, de Kamloops, du Nord-Ouest et de Prince George avaient toutes enregistré des précipitations au cours des dernières 24 heures et que des températures plus fraîches devraient persister jusqu'en milieu de semaine.

Cela nous donne un peu de répit, temporaire, pour que nous puissions remettre à neuf certains de nos employés afin qu'ils soient bien reposés et capables de répondre aux augmentations potentielles d'activité la semaine prochaine , juge-t-elle.

242 feux brûlent toujours

Lundi, le Service des incendies de la Colombie-Britannique (BC Wildfire) indique qu'il y a 242 feux de forêt qui brûlent dans la province. Ce chiffre est en constante évolution, car la pluie pourrait éteindre les incendies les plus petits, tandis que la foudre pourrait en produire de nouveaux.

Ces brasiers se sont déclarés pour la plupart dans les régions de Kamloops, Cariboo, Prince George et du Sud-Est. Sur le terrain, il y a actuellement 3058 pompiers et autres forces de lutte contre les incendies qui luttent contre les incendies. Depuis avril, 550 936 hectares sont partis en fumée.

Par ailleurs, BC Wildfire rappelle que les ordres et alertes d'évacuation concernant l’incendie de Sparks Lake restent en vigueur. Ce brasier a brûlé plus de 65 000 hectares dans cette zone située au nord du lac Kamloops.

Le feu de Sparks Lake près de Kamloops en Colombie-Britannique, le 29 juin 2021. Photo : BC Wildfire

Une météo qui vient avec différents scénarios

Bien que la semaine s'entame avec des températures plus fraîches, le Service des incendies affirme que des vents plus forts et des orages potentiels sont prévus dans les zones proches de l'incendie de Big Stick Lake dans la région de Cariboo et de l'incendie d'Octopus Lake dans le sud-est de la province, près de Fauquier.

Les incendies les plus préoccupants à l'heure actuelle incluent l'incendie de White Rock Lake au nord-ouest de Vernon, qui a atteint 32 000 hectares et a poussé les autorités à donner plusieurs ordres d'évacuation.

Le météorologue d'Environnement Canada, David Wray, affirme que de nombreuses régions de la Colombie-Britannique pourraient connaître des précipitations importantes d'ici la fin de la semaine, en particulier sur la côte. Selon lui, même des endroits tels que l'Okanagan et les Kootenay ont de bonnes chances de recevoir quelques gouttes de pluie.

Malgré le fait que les pluies ne seront pas suffisamment abondantes pour éteindre les brasiers, le météorologue estime que n'importe quelle quantité aidera les efforts des pompiers.

Kelowna est enfumée à cause des feux de forêt qui font rage dans la vallée de l'Okanagan. Photo : Radio-Canada / Wing Yip Szeto (CBC)

Dissipation de la fumée

Le système météorologique qui se déplacera à partir de mardi devrait également balayer la fumée des incendies de forêt qui persiste sur la côte sud depuis samedi. Cependant, David Wray juge que cela ne se produira probablement pas dans le sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique où les feux sont les plus importants.

Peu importe la météo qui se présente, Erika Berg souligne que les équipes de lutte contre les incendies de forêt sont préparées à un retour potentiel des conditions chaudes et sèches à partir du week-end prochain.

Avec les informations de Bethany Lindsay