Google dévoile le nouveau téléphone intelligent Pixel 6

Le téléphone intelligent Pixel 6, compatible avec le réseau 5G, a été conçu autour d'une puce Tensor, élaborée sur les modèles des processeurs que l’on trouve dans les centres de données.

Il s'agit essentiellement d'un système mobile sur une puce conçue autour de l'intelligence artificielle , a résumé Rick Osterloh, vice-président de Google Devices, lors d'une séance d'information au siège de la société dans la Silicon Valley.

Selon Sundar Pichai, le directeur général de Google, la puce Google Tensor est le fruit de quatre ans de travail.

L’appareil est également doté d’un écran de 6,4 pouces (16,2 cm), et le modèle Pro est légèrement plus grand. Côté caméra, une gamme de capteurs pour la photographie se situe dans une bande à l'arrière du téléphone.

Le Pixel 6 marque une nouvelle étape vers un avenir d'informatique ambiante , selon Rick Osterloh. Pour lui, il s’agit de la possibilité d'accéder à Internet et à une puissance de calcul de manière conversationnelle à tout moment, comme on peut le voir dans le film Her, sorti en 2013.

C'est l'idée d'un univers où vous êtes capable d'interagir naturellement avec les ordinateurs tout autour de vous , a-t-il précisé.

Sortir du lot

La gamme Pixel n'a conquis qu'une faible part du marché mondial des téléphones intelligents dominé par Samsung, Apple et les fabricants chinois.

Ces appareils haut de gamme de Google sont considérés comme un moyen pour le géant californien de présenter les capacités de son système d'exploitation mobile Android, établissant une norme pour les autres fabricants de téléphones intelligents.

Le passage à la puce Tensor pourrait faire gagner des parts de marché à Google. Cette transition intervient alors que le monde est confronté à une pénurie mondiale de puces qui a entravé la production de plusieurs types de biens, allant des voitures aux ordinateurs.

À certains égards, c'est une chance que nous contrôlions en quelque sorte notre propre destin , a déclaré Rick Osterloh à propos de la crise dans l'approvisionnement des semi-conducteurs.

Nous pensons pouvoir traverser la crise et croyons que les choses s'amélioreront vers la fin de l'année , a-t-il ajouté.