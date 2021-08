Traverse Québec-Lévis : fin du port du couvre-visage sur les ponts extérieurs

Le port du couvre-visage n'est plus requis sur les ponts extérieurs des bateaux de la Société des Traversiers du Québec (STQ).

Toutefois, en vertu de l'arrêté ministériel du 30 juillet, la STQSociété des traversiers du Québec précise que, dans les espaces intérieurs des traversiers — les salons de passagers, les toilettes, les gares et les salles d'attente —, les personnes de 10 ans et plus devront porter le masque.

De plus, la distanciation d'un mètre est toujours requise entre les personnes.