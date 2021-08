Un pèlerinage innu de 1300 km pour renouer avec sa foi

Chaque été, des mois à l'avance, la famille préparait son voyage pour le pèlerinage de la Sainte-Anne. Le 26 juillet était, et est encore aujourd’hui, la date la plus importante pour elle, mais aussi pour bon nombre d’aînés de plusieurs nations autochtones partout au pays.

Comme beaucoup de membres des Premières Nations, j’ai grandi en observant l’indéniable foi de nukuminan-nemushuminan; ce qui veut dire, en langue innue, la foi de nos grand-mères et nos grands-pères, particulièrement envers la sainte Anne. J’ai appris toute ma vie à respecter les croyances et la foi de nos aînés. Fin juillet approchait cette année et je sentais l’appel de cette rencontre, à mes yeux, mystique, forte et qui rassemble, à travers le monde, des croyants de cultures et nations différentes.

Avec la pandémie, les injustices dénoncées dans les médias, le racisme encore présent, la découverte des dépouilles de jeunes Autochtones près de pensionnats, des incendies d’églises à travers le Canada, je voulais mesurer la force de la foi des Premières Nations.

J’apprends alors que 70 Innus de la communauté de Matimekush-Lac John, située près du Labrador, se préparent à parcourir près de 1300 km pour renouer avec leurs croyances et leur traditions.

Ils acceptent que je sois témoin de ce pèlerinage.

Daniel André et Suzanne André ainsi que Mannie Vollant (Augustin) et sa fille Martine Vollant s'apprêtent à embarquer dans l'autobus qui les mènera au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Hélène Mollen, une Innue d'Ekuanitshit, et sa fille Marjolaine Mollen Trente aînés de Matimekush-Lac John participent au périple. Déneiges McKenzie et Edmond Meloatam Les aînés de Matimekush-Lac John s'installent dans l'autobus pour le départ vers Cap-de-la-Madeleine. Philomène Dominique et Normande Dominique Gisèle André et Pierrette Vachon Michel Vollant, animateur de la radio communautaire de Matimekush-Lac John, accompagne les aînés dans leur voyage. Le chauffeur d'autocar s'est rapidement lié d'amitié avec les participants du voyage. Cet ornement d'artisanat autochtone est placé bien en évidence dans la voiture d'un accompagnateur. Les aînés et les célébrants ont voulu immortaliser la rencontre avec une photo de groupe après la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Une partie de la délégation de Matimekush-Lac John a pris l'avion pour se rendre à Québec. Photo : Gracieuseté de Jimmy Vollant

Le groupe de Matimekush Lac-John prêt pour le décollage. Photo : Gracieuseté de Jimmy Vollant

Des accompagnateurs font partie du voyage et aident les aînés à se déplacer d'un endroit à l'autre. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Deux accompagnateurs assistent cet homme qui a fait le voyage malgré sa mobilité réduite. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Daniel André et Suzanne André ainsi que Mannie Vollant (Augustin) et sa fille Martine Vollant s'apprêtent à embarquer dans l'autobus qui les mènera au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Hélène Mollen, une Innue d'Ekuanitshit, et sa fille Marjolaine Mollen Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Trente aînés de Matimekush-Lac John participent au périple. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Déneiges McKenzie et Edmond Meloatam Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Les aînés de Matimekush-Lac John s'installent dans l'autobus pour le départ vers Cap-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Philomène Dominique et Normande Dominique Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Gisèle André et Pierrette Vachon Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Michel Vollant, animateur de la radio communautaire de Matimekush-Lac John, accompagne les aînés dans leur voyage. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Le chauffeur d'autocar s'est rapidement lié d'amitié avec les participants du voyage. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Cet ornement d'artisanat autochtone est placé bien en évidence dans la voiture d'un accompagnateur. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Premier arrêt : Cap-de-la-Madeleine

L'autocar dans lequel se trouve la délégation d'Innus arrive au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Après plusieurs heures de voyage, le groupe, composé notamment de 30 aînés, arrive au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour rencontrer le père Laurent Desaulniers, qui a officié dans plusieurs communautés innues, dont la leur. Maintenant retraité, l’ancien prêtre âgé de 86 ans réside près de la basilique du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Les retrouvailles avec celui qui a incarné leur foi pendant 18 ans sont émouvantes. Le père Laurent ne compte plus le nombre de bébés innus qu’il a baptisés, les confessions entendues et les sacrements administrés.

Le père Laurent aet une aînée de Matimekush-Lac John. Les gens attendent en file pour parler personnellement à leur ancien ami qu'ils n'ont pas vu depuis des années. Le père Laurent prend le temps de saluer tous les gens qui viennent à sa rencontre. Annie McKenzie, Jules-Henri Ambroise et Caroline Gabriel sont ravis de revoir le père Laurent. Le prêtre maintenant retraité, âgé de 86 ans, réside à la maison Reine des apôtres, près du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, où des Innus sont venus le rencontrer en juillet. Élizabeth Ashini a fait un long voyage pour revoir le père Laurent qu'elle a autrefois bien connu. Entourée de ses proches, une femme innue se fait bénir par le père Laurent. La conseillère Anita McKenzie discute avec le père Laurent lors des retrouvailles au sanctuaire. Laurent Desaulniers est un missionnaire des Oblats de Québec. Il réside maintenant à Trois-Rivières. Les retrouvailles donnent lieu à de belles discussions. Le père Laurent aet une aînée de Matimekush-Lac John. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Les gens attendent en file pour parler personnellement à leur ancien ami qu'ils n'ont pas vu depuis des années. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Le père Laurent prend le temps de saluer tous les gens qui viennent à sa rencontre. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Annie McKenzie, Jules-Henri Ambroise et Caroline Gabriel sont ravis de revoir le père Laurent. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Le prêtre maintenant retraité, âgé de 86 ans, réside à la maison Reine des apôtres, près du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, où des Innus sont venus le rencontrer en juillet. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Élizabeth Ashini a fait un long voyage pour revoir le père Laurent qu'elle a autrefois bien connu. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Entourée de ses proches, une femme innue se fait bénir par le père Laurent. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

La conseillère Anita McKenzie discute avec le père Laurent lors des retrouvailles au sanctuaire. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Laurent Desaulniers est un missionnaire des Oblats de Québec. Il réside maintenant à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Les retrouvailles donnent lieu à de belles discussions. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Souvenirs, discussions animées, sourires à profusion, l’agitation est palpable même si plusieurs ont la santé fragile, tout comme le père Laurent. Il a parfois du mal à reconnaître des visages, mais son bonheur de retrouver ses anciens fidèles saute aux yeux.

L’une des traditions autochtones encore vivantes est de célébrer la messe dans la langue ancestrale des Innus, le Innu-aimun.

La célébration s'est déroulée dans le petit sanctuaire, inauguré en 1720. La messe a été célébrée conjointement par les pères Laurent et Ali, de grands amis de la communauté innue. Les paumes ouvertes, les membres de la délégation innue célèbrent leur foi avec ferveur et recueillement. Les textes de la célébration ont été traduits dans la langue ancestrale des Innus. Le groupe d'aînés à l'église lors de la prière. Le père Ali, qui est prêtre dans des communautés innues et qui a fait le périple jusqu'à Trois-Rivières, a aussi donné la communion aux fidèles présents. Le père Laurent donne la communion à plusieurs Innus, comme il le faisait autrefois. Les Innus de Matimekush-Lac John se recueillent. Le groupe prend le temps d'immortaliser ces moments précieux à l'aide de photos avant le départ. Une dernière photo en compagnie du père Laurent La célébration s'est déroulée dans le petit sanctuaire, inauguré en 1720. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

La messe a été célébrée conjointement par les pères Laurent et Ali, de grands amis de la communauté innue. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Les paumes ouvertes, les membres de la délégation innue célèbrent leur foi avec ferveur et recueillement. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Les textes de la célébration ont été traduits dans la langue ancestrale des Innus. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Le groupe d'aînés à l'église lors de la prière. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Le père Ali, qui est prêtre dans des communautés innues et qui a fait le périple jusqu'à Trois-Rivières, a aussi donné la communion aux fidèles présents. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Le père Laurent donne la communion à plusieurs Innus, comme il le faisait autrefois. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Les Innus de Matimekush-Lac John se recueillent. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Le groupe prend le temps d'immortaliser ces moments précieux à l'aide de photos avant le départ. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Une dernière photo en compagnie du père Laurent Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Exceptionnellement pour l’occasion, puisqu'il ne pratique plus depuis des années, le père Laurent célèbre la messe des retrouvailles et souligne la Neuvaine de Sainte-Anne. Elle se passe tantôt en français, tantôt en innu.

J’ai découvert ce qu’est un prêtre grâce à vous. C’est vous, avec vos prières, qui m’avez fait prêtre. Je suis votre prêtre. Aujourd’hui, vous m’en donnez encore la preuve et je vous en remercie. Une citation de :père Laurent Desaulniers

Le père Laurent Desaulniers compte plus de 60 ans d'engagement religieux et il a été missionnaire en Bolivie. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Les aînés sont attentifs aux paroles du prêtre pour qui ils ont parcouru plus de 1000 km. Ils savent bien que c’est peut-être la dernière fois qu’ils le revoient. Concentrée, la délégation de Matimekush-Lac John prie et chante les cantiques religieux dans sa langue maternelle, les paumes ouvertes levées vers le ciel.

L'organisatrice du voyage Nathalie Gabriel explique que malgré les douloureux souvenirs des pensionnats autochtones, un tel voyage était nécessaire.

Il est important de se mobiliser pour permettre aux aînés de renouer avec leur foi. Une citation de :Nathalie Gabriel, conseillère dans la communauté innue de Matimekush-Lac John

Nathalie Gabriel et son équipe ont travaillé de longues semaines à la préparation de ce voyage. La conseillère de Matimekush-Lac John Nathalie Gabriel a mille et une choses à coordonner pendant le voyage. On la voit ici aux côtés du père Ali, qui est prêtre dans plusieurs communautés innues. Le chef de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie, explique qu'une partie de l'argent des redevances de Rio Tinto a permis de financer ce pèlerinage qui a coûté environ 150 000 $. Il trouve important de permettre aux aînés de reconnecter avec leurs croyances et leurs traditions. Rires et bonne humeur sont au rendez-vous; les participants entreprennent ce long voyage dans le plaisir et la joie, comme c'est le cas pour l''infirmière Alexanne Ambroise (à gauche) et la conseillère, qui est infirmière de profession, Anita McKenzie (à droite). Nathalie Gabriel et son équipe ont travaillé de longues semaines à la préparation de ce voyage. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

La conseillère de Matimekush-Lac John Nathalie Gabriel a mille et une choses à coordonner pendant le voyage. On la voit ici aux côtés du père Ali, qui est prêtre dans plusieurs communautés innues. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Le chef de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie, explique qu'une partie de l'argent des redevances de Rio Tinto a permis de financer ce pèlerinage qui a coûté environ 150 000 $. Il trouve important de permettre aux aînés de reconnecter avec leurs croyances et leurs traditions. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Rires et bonne humeur sont au rendez-vous; les participants entreprennent ce long voyage dans le plaisir et la joie, comme c'est le cas pour l''infirmière Alexanne Ambroise (à gauche) et la conseillère, qui est infirmière de profession, Anita McKenzie (à droite). Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Les accompagnateurs doivent faire preuve de patience et de bienveillance envers les participants qui font de nombreux déplacements en autobus, alors qu’au moins une vingtaine d’entre eux ont une santé fragile et une mobilité réduite. Plusieurs sont âgés de plus de 80 ans, comme c'est le cas de Jeannine Gauthier.

Malgré un petit ennui de santé, Mme Gauthier n’a rien voulu manquer du voyage. Je suis tombée tantôt dans l’entrée, mais ça ne m’empêchera pas d'y aller. Ils m’ont demandé si je voulais me rendre à l'hôpital. Je leur ai dit que je suis venue ici pour rencontrer le père Laurent , raconte-t-elle en riant.

Jeannine Gauthier ne voulait surtout pas manquer ce voyage avec ses amis de la communauté. Après un petit ennui de santé, Jeannine Gauthier se fait réconforter par une accompagnatrice. Jeannine Gauthier ne voulait surtout pas manquer ce voyage avec ses amis de la communauté. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Après un petit ennui de santé, Jeannine Gauthier se fait réconforter par une accompagnatrice. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Deuxième escale : Sainte-Anne-de-Beaupré

Les Premières Nations vouent un immense respect aux grands-parents. Ils ont une affection particulière pour sainte Anne, la grand-mère de Jésus. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Après son arrêt à Trois-Rivières, le groupe se rend à sa destination finale : Sainte-Anne-de-Beaupré. Les Innus assistent à une messe destinée aux Premières Nations.

Les fidèles sont moins nombreux cette année à l’occasion de la célébration réservée aux Premières Nations. Pour plusieurs Innus, ce périple est le premier long voyage depuis le début de la pandémie. Tout de même, près de 250 autochtones se recueillent pour célébrer Sainte-Anne à la basilique qui lui est consacrée.

250 fidèles ont assisté à la messe destinée aux Autochtones à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Plusieurs fidèles attribuent leur guérison à sainte Anne, comme en font foi ces nombreuses béquilles accrochées dans la basilique. À la fin de la cérémonie, plusieurs pèlerins autochtones se massent devant la statue de sainte Anne. Les aînés amènent encore aujourd'hui leurs petit-enfants à la neuvaine de la Sainte-Anne. C'est le cardinal Cyprien Lacroix qui a célébré la messe dédiée aux membres des Premières Nations. Assis au

Image 2 de 10 Chargement de l’image Plusieurs fidèles attribuent leur guérison à sainte Anne, comme en font foi ces nombreuses béquilles accrochées dans la basilique. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Image 3 de 10 Chargement de l’image À la fin de la cérémonie, plusieurs pèlerins autochtones se massent devant la statue de sainte Anne. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Image 4 de 10 Chargement de l’image Les aînés amènent encore aujourd’hui leurs petit-enfants à la neuvaine de la Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Image 5 de 10 Chargement de l’image C’est le cardinal Cyprien Lacroix qui a célébré la messe dédiée aux membres des Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Image 6 de 10 Chargement de l’image Assis au pied de la relique, des gens prient la sainte Anne. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Image 7 de 10 Chargement de l’image Plusieurs pèlerins allument des lampions à la basilique. Photo : Radio-Canada

Image 8 de 10 Chargement de l’image Plusieurs pèlerins composaient un cortège avant le début de la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Image 9 de 10 Chargement de l’image La relique de Sainte-Anne est présentée à une aînée malade à la fin de la messe. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Image 10 de 10 Chargement de l’image Françoise Laurent a pu tenir cette relique de l’avant-bras de sainte Anne. Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard Fin de la liste Album photo de 10 éléments. Retour au début de la liste?

Fait exceptionnel, une relique est alors présentée à une des aînés de Matimekush Lac-John, Françoise Laurent, pour lui donner la force de passer à travers sa maladie.

En temps normal, cette relique, qui a été donnée par le pape Jean XXIII en 1960, est constamment gardée sous clé, mais elle a été spécialement sortie pour Mme Laurent, explique le sacristain de la basilique, Jean Boulanger. Toute une offrande pour celle qui demande la protection de la sainte Anne durant ses traitements contre le cancer.

La force du pardon pour garder la foi

À mon retour, j'appelle kukum pour lui parler de mon pèlerinage. Je souhaite connaître les motivations qui l’ont poussé toutes ses années, à aller prier à la Sainte-Anne, mais surtout nous amener tour à tour, enfants et petits-enfants de génération en génération.

Lors de cette profonde discussion, j’entends un mot ancien aianeshkat et je prends le temps de l’arrêter pour lui demander la signification. Aianeshkat veut dire plusieurs générations, une tradition qui se fait depuis longtemps.

Elle m’a fait comprendre qu’elle, comme de nombreux autres Autochtones dans le passé, a vécu des épreuves de la vie qu’ils n'auraient pu traverser sans la prière. C’est pourquoi elle a voulu transmettre l’enseignement de la foi à ses enfants, comme ses parents avant elle. Dans cette discussion empreinte de nostalgie, je détecte de la vertu, de la bonté, mais surtout le courage du pardon envers les personnes qui l’ont blessée.

Chargement de l’image Une pause en attendant le départ vers Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Tania Rock-Picard

Quand je lui demande ce qu’elle pense du nombre incalculable de jeunes Autochtones déterrés près des pensionnats indiens à travers le pays, elle me répond que cela l’a profondément blessée, mais qu’elle continue de prier pour les responsables et ajoute que ce n’est pas à nous à juger sur terre, que seul Dieu peut le faire. Malgré ses propres traumatismes, sa foi envers Dieu n'a donc jamais été ébranlée. Nituassim tsetsue shutshimukun imiun shet kashimatun , me dit-elle, ce qui signifie : mon enfant, la foi et le pardon sont plus fort que tout.

Ma kukum souhaite que les aînés de sa nation perpétuent la tradition et continuent, à l’aide de leurs enfants et petits-enfants, de faire le pèlerinage de la Sainte-Anne aianeshkat, soit de génération en génération.