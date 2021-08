Les grévistes de Vale convoqués pour étudier une nouvelle offre

En grève depuis un peu plus de deux mois , ces derniers ont rejeté les deux premières offres de leur employeur.

Les grévistes voteront sur l'offre patronale par voie électronique entre 16 h et 23 h.

La section 6500 du Syndicat des métallos et Vale se sont retrouvés à la table de négociation la semaine dernière. Toutefois, aucune des deux parties n'a voulu commenter publiquement les discussions.

Le syndicat soutient que le point de tension principal entre les deux parties concerne les prestations de santé à la retraite. Dans sa dernière offre, Vale proposait de les couper pour les nouveaux employés.

Un été en grève

Entre-temps, les quelque 2500 employés syndiqués ont passé l’été à se relayer au piquet de grève.

Steve Rayner, qui travaille à la mine Creighton, en fait partie.

Ce n'est pas si mal, en fait. Nous sommes résistants. Les moments difficiles du passé font en sorte que notre peau est plus épaisse cette fois-ci. Une citation de :Steve Rayner, travailleur de la mine Creighton

Les employés se relaient au piquet de grève de Vale. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Il fait ainsi allusion à la grève de 2009 et 2010, qui avait duré près d’un an - la plus longue de l’histoire minière de Sudbury.

Steve Rayner explique avoir trouvé un emploi comme chauffeur de taxi. Toutefois, plusieurs de ses collègues travaillent encore dans l’industrie minière, parfois à l'extérieur de Sudbury.

Mike Robert, qui travaille à l’usine de Clarabelle, en est à sa quatrième grève.

J'en ai assez de ça. On ne veut pas être dans cette situation tous les cinq ans. Les gens se sont battus pendant des décennies pour nous, et maintenant nous nous battons pour d'autres personnes, mais on ne veut pas avoir ce combat tous les cinq ans. C'est ridicule , laisse-t-il tomber.

Le vétéran de l’industrie minière dit compter les jours avant sa retraite.