Un parcours de pièces de théâtre d’été dans les parcs montréalais

Ce parcours théâtral urbain et gratuit présente des pièces d’une durée de 5 à 10 minutes, qui s'enchaînent sur une durée totale de plus d’une heure. Chaque pièce traite d’enjeux sociaux : équité salariale, solitude, dysmorphisme, charge mentale, peur de la mort, débat linguistique et féminicides.

C’est à la fois engagé politiquement par ce qu’écrivent les auteurs, mais c’est aussi du théâtre d’été, donc c’est ludique et humoristique , explique Frédéric Jeanrie, organisateur de l’événement et cofondateur avec Sabrina Johnson du Théâtre le Ricochet, en entrevue avec Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle de Tout un matin.

Les années précédentes, Les indiscrétions publiques avaient abordé des thèmes comme l’itinérance, l’urbanisme, la désinformation, le droit de vote, le deuil, la situation des Autochtones et la pauvreté.

Des textes originaux

Les textes de ces pièces sont écrits par des autrices et auteurs du Québec pour l’événement et sont joués par deux personnes. Les deux personnages doivent débattre de l’enjeu. On cherche à faire réfléchir le spectateur, il faut donc deux positions. C’est l’une des contraintes que l’on soumet lors de l’appel de textes , ajoute le cofondateur de l’événement.

Pour y assister, les spectatrices et spectateurs doivent se présenter à un point de rassemblement qui ne sera pas annoncé pour limiter le nombre de personnes en raison de la pandémie. Toutefois, une grande bannière permettra aux personnes intéressées de trouver le départ de ce parcours théâtral.

Aussi, pour la même raison, les dates des représentations ne seront pas données à l’avance, mais seront dévoilées sur les réseaux sociaux du Théâtre du Ricochet.

Un guide emmène les spectateurs de banc en banc, de pièce en pièce. Ce n’est pas du théâtre invisible, les gens savent qu’ils viennent assister à une représentation théâtrale. Il y a une espèce de trame dramatique, ce n’est pas une succession de sketches. On fait la sélection des textes et on s’organise pour qu’il y ait une courbe dramaturgique , spécifie Frédéric Jeanrie.

L’idée de ce théâtre à l’extérieur vient de Sabrina Johnson, qui a participé à Angels in the park, du théâtre offert dans les parcs de Dublin, en Irlande. Il n’y avait pas la dimension politique et sociale que l’on a ajoutée pour participer à la démocratie par les arts , précise Frédéric Jeanrie.

Les indiscrétions publiques 2021 sillonneront les parcs de six arrondissements montréalais : Rosemont–La-Petite-Patrie, Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Verdun, et Pierrefonds-Roxboro.