Bonnie Henry nommée à l’Ordre de la Colombie-Britannique

La lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique, Janet Austin, a voulu, par ses nominations, souligner leur leadership extraordinaire qui a été une source de force pour les collectivités de toute la province . Dans les moments difficiles, ils nous ont permis de maintenir un lien par l'art, la culture, la fonction publique, et bien d'autres domaines. Alors que nous nous dirigeons avec optimisme vers l'avenir, leurs réalisations seront le fondement de succès pour les générations futures , a-t-elle ajouté.

Cette distinction, qui constitue la plus haute forme de reconnaissance de la province, sera remise en décembre dans la capitale provinciale, Victoria. En tout, 257 personnes des quatre coins de la province ont été nommées à l’Ordre de la Colombie-Britannique depuis ses débuts. Le premier ministre, John Horgan, a tenu à féliciter les récipiendaires qui, selon lui, ont tous apporté d'énormes contributions à leur collectivité .

Des pionniers de la médecine, qui nous ont permis de traverser une pandémie incroyablement difficile avec expertise, grâce et, bien sûr, gentillesse. Des philanthropes inspirants, des protecteurs déterminés de l'environnement et des leaders autochtones puissants. Une citation de :John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Bonnie Henry, John Horgan et Adrian Dix en conférence de presse en mars 2020, quelques jours avant l'annonce du premier décès dû à la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Bonnie Henry et la crise sanitaire de la COVID-19

Bien qu'elle soit médecin hygiéniste de la Colombie-Britannique depuis 2018, Bonnie Henry s'est retrouvée sous les feux des projecteurs lorsque la pandémie de la COVID-19 a fait sa première victime canadienne dans la province. Elle est devenue un symbole de la lutte contre le coronavirus tant dans la province qu'au Canada et à l'échelle internationale.

Son message Be kind, be calm and be safe est devenu le slogan de la lutte contre la pandémie en Colombie-Britannique et est maintenant largement utilisé dans toutes sortes de contextes.

Liste des 15 autres récipiendaires

Joe Alphonse, chef de la Première Nation Tsilhqot'in

Joe Average, de Vancouver

Brenda Baptiste, d'Osoyoos

Frances Belzberg, de Vancouver

La Dre Debra Braithwaite, de Victoria

Ajay Dilawri, de Vancouver

Debra Doucette (Hewson), du district de North Vancouver

Carol A. Lee, de Vancouver

James McEwen, de Vancouver

Andrew Petter, de Victoria

Dolph Schluter, de Vancouver

Le Dr Poul Sorensen de Vancouver

Arran et Ratana Stephens, de Vancouver

Marvin Storrow, de Vancouver