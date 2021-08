Sécheresse dans l’Ouest : les arbres de Noël peinent à survivre à la chaleur

« Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta verdure » ne sont pas les bons mots pour décrire ce qu’il advient la récolte de sapins de Noël de l’Ouest canadien pour les prochaines années. Abîmés par les vagues de chaleur et les périodes de sécheresse de l’été, les sapins de nombreux producteurs de la Colombie-Britannique ne pourront pas être vendus à des grossistes et se retrouver dans les chaumières.

Nombre d’arbres qui étaient verts et en santé ce printemps ont tourné au brun sur la terre de Robert Russel, qui cultive des arbres de Noël depuis 50 ans sur l’île de Vancouver. Avec des aiguilles devenues brunes, ses arbres perdent en valeur ou deviennent de trop mauvaise qualité pour être vendus.

Les arbres n'ont pas été capables de supporter la chaleur du soleil , dit à regret Robert Russell, alors qu’il se tient debout à côté d'un sapin de deux mètres de haut qui serait un sapin de Noël prisé sans ses branches roussies.

En plus de ses arbres matures prêts à être vendus en décembre, les semis printaniers Robert Russell n’ont pas non plus survécu à la vague de chaleur, mettant ainsi en péril une future année complète de vente.

Des cultivateurs inviteront le public à venir chercher leurs arbres directement dans leur champ. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Le cultivateur se réjouit toutefois que certains de ses arbres aient survécu. C’est le cas des sapins de Douglas, originaires des régions côtières de la province, qui sont mieux adaptés aux fortes températures. Par contre, ceux-ci se vendent à moindre prix que d’autres sapins indigènes, en raison de la structure de leurs aiguilles.

Pas chez les grossistes, directement chez le producteur

Une saison des Fêtes avec un nombre limité de sapins, qui seront sûrement de moins bonne qualité qu’à l’habitude est plus que probable croit Paul Huesken, qui préside l’Association des producteurs d’arbres de Noël de la Colombie-Britannique. Ce dernier a entendu de la part de nombreux cultivateurs de la vallée du Fraser, de l’état de Washington et de l'Oregon être dans la même situation que Robert Russell.

Je fais pousser des arbres depuis 1987, et c’est la pire année que j’ai vu Une citation de :Paul Huesken, dirigeant de l’entreprise Woodsong Christmas Trees

Je dis simplement à certains de mes clients (grossistes) dans l'Ouest canadien : ‘’Je ne pense pas pouvoir vous fournir cette année parce que vous pourriez être satisfait des trois côtés d'un arbre, mais vous ne le serez pas avec le quatrième côté , dit-il.

Plutôt que vendre ses sapins à des grossistes, Paul Huesken croit qu’il permettra plutôt d’acheter un arbre directement sur sa terre. Les gens peuvent se promener autour de l'arbre et décider s'ils vont l'acheter ou non , explique-t-il.

Une sécheresse qui se fera sentir longtemps

Étant donné qu’il peut en prendre jusqu’à sept ans pour faire pousser un sapin à maturité, les hautes températures pourraient laisser leurs traces sur l’industrie pendant plusieurs années, croit Sally Aitken, qui enseigne la foresterie à l'Université de la Colombie-Britannique et est une experte des effets de la sécheresse et de la chaleur sur les arbres et les plantes.