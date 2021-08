The Weeknd dévoile un nouvel extrait dans un vidéoclip énigmatique

La vedette pop torontoise The Weeknd a donné lundi un aperçu de sa prochaine chanson, sous la forme d’un court vidéoclip de moins de deux minutes intitulé The Dawn Is Coming.

Abel Tesfaye, de son vrai nom, donne quelques indices sur ce à quoi ressemblera la suite du très populaire – quoique snobé par les Grammy – After Hours, avec une tangente électronique encore plus assumée dans The Dawn Is Coming.

Sur les réseaux sociaux, The Weeknd laisse entendre que cette nouvelle aube annonce la fin du personnage sombre, vêtu d’un blazer rouge, qu’il incarnait dans ses vidéoclips et sur scène, notamment au dernier Super Bowl, pour la promotion de After Hours. Faites vos derniers adieux , a-t-il écrit sur Twitter.

Cet extrait est sorti en même temps qu’une entrevue de lui dans le magazine américain GQ. Le musicien y aborde le processus de création de son prochain album, sans donner de détails précis sur la date de sortie ou sur le titre.