Le transport de tours et des pales d’éoliennes perturbera la circulation

D’imposantes pièces d’équipements destinées au parc éolien Belle-Rivière seront transportées tous les jours cette semaine entre La Baie et Saint-Gédéon, ce qui ralentira momentanément la circulation.

Les automobilistes devront composer avec des perturbations en raison de ces convois hors normes. Le tout s’effectuera sous escorte policière.

Le transport des tours et des pales d’éoliennes se fera du 2 août au 6 août entre 9 h 30 et 11 h 30. Les cargaisons partiront du port de Grande-Anse et seront déplacées jusqu’au parc éolien.

Les convois emprunteront deux parcours différents. Ils passeront notamment par les boulevards Université et Talbot dans l’arrondissement de Chicoutimi, de même que par les rues Panet et Saint-Hubert dans l’arrondissement de Jonquière, avant d’atteindre l’autoroute 70 et la route 169.

Deux détours sont nécessaires parce que la pièce ne peut pas passer sous les viaducs, entre autres du côté de la rue Saint-Dominique , explique la porte-parole du ministère des Transports, Nathalie Girard.

L’horaire des déplacements est disponible sur le site Québec 511.

Les pales d'éoliennes et les tours nécessitent des convois spéciaux lorsqu'elles sont déplacées, comme le montre cette photo d'archives. Photo : Radio-Canada

Nathalie Girard précise que ces transports ont lieu en plein jour de façon à maximiser la visibilité parce que les pièces sont gigantesques. Par exemple, une pale d’éolienne peut mesurer 61 mètres et peser 17 500 kilogrammes.

Actuellement, une seule des six éoliennes du parc éolien Belle-Rivière est complètement construite. L’assemblage de deux autres structures est amorcé.

La mise en service du parc en entier est prévue pour octobre.