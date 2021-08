De belles prises au concours de pêche du Festival du bar rayé

Une centaine de personnes ont participé au concours de pêche du Festival du bar rayé a Sainte-Marie-Saint-Raphaël, au Nouveau-Brunswick, en fin de semaine. Le concours a fait plusieurs gagnants, car des prix sont décernés pour les plus petits bar rayés comme pour les plus grands.

Tous les pêcheurs des îles Lamèque et Miscou pouvaient participer à ce concours.

L'organisatrice de l'événement, Mélanie Duguay, est contente du nombre de visiteurs.

On était énervés de voir autant de gens participer. On ne pensait pas qu’il y aurait autant de gens. Une citation de :Mélanie Duguay, organisatrice du Festival du Bar Rayé

Les gens pouvaient pêcher toute la fin de semaine et apporter leur meilleure prise ou leur plus petite prise.

Chez les adultes, la grande gagnante du concours de pêche, Theresa Mcconnell, a attrapé un bar rayé de 36 pouces et un quart. Le plus petit poisson, de 14 pouces et trois quarts, a été pêché par Michel Larocque.

Chez les enfants, Yanick Hebert a pêché le plus grand bar rayé (30 pouces) et Yannie Bezaz le plus petit (13 pouces et demi).

L'activité de Rallye Cherche et Trouve a également fait des gagnants. Cinquante objets ou photos devaient être prises. Les gens partaient avec leur voiture pour trouver toutes sortes de choses, comme un parapluie ou un chandail acadien , explique l'organisatrice.

La levée des mesures sanitaires

Mélanie Duguay a déclaré avoir suivi les mesures recommandées par la santé publique, et ce, jusqu'à la levée des restrictions vendredi, à minuit.

Les organisateurs avaient prévu des espaces d'environ deux mètres entre les tables pour respecter les bulles. De nombreuses stations sanitaires étaient également à la disposition des gens. Enfin, les gens devaient porter leur masque.

Le vendredi, à minuit, les gens étaient vraiment contents que les mesures soient levées. Une citation de :Mélanie Duguay, organisatrice du Festival du bar rayé

Parmi les mesures mises en place avant samedi, seules les stations sanitaires pour se désinfecter les mains sont restées.