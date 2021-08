La Cour suprême israélienne se penche sur l'expulsion d'habitants palestiniens

Quatre familles palestiniennes habitant à Cheikh Jarrah, dans le secteur palestinien de Jérusalem occupé et annexé par Israël, ont saisi la Cour suprême après que les tribunaux inférieurs ont décidé leur évacuation au profit de colons israéliens.

Mais en Israël, il n'est possible, sauf exception, de saisir la Cour suprême qu'une fois, et celle-ci s'est par le passé déjà prononcée en faveur de l'évacuation. Les familles palestiniennes attendent donc de savoir si elles peuvent exceptionnellement interjeter un nouvel appel.

Le tribunal pourrait nous donner l'autorisation de faire appel , a estimé l'avocat des familles, Sami Irshaid, auprès de l' AFPAgence France-Presse , indiquant toutefois qu'il était peu probable qu'une décision finale soit rendue dans la journée.

Au cœur du procès : la propriété foncière de terres sur lesquelles sont construites des maisons dans lesquelles vivent des Palestiniens, mais qui sont convoitées par des colons, à Jérusalem-Est.

D'après la loi israélienne, si des juifs peuvent prouver que leur famille vivait à Jérusalem-Est avant la guerre de 1948, ils peuvent demander que leur soit rendu leur droit de propriété . Une telle loi n'existe toutefois pas pour les Palestiniens ayant perdu leurs biens pendant la guerre.

Plusieurs dizaines de personnes manifestent lundi devant la Cour suprême en soutien aux familles palestiniennes et contre la colonisation israélienne, a constaté une journaliste de l' AFPAgence France-Presse .

Les membres arabes israéliens de la Knesset Ahmad al-Tibi (2e à gauche) et Oussama al-Saadi (à droite) brandissent des pancartes et des banderoles aux côtés d'activistes palestiniens, israéliens et étrangers, dénonçant l'occupation et la colonisation israéliennes dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, lors d'une manifestation devant la Cour suprême à Jérusalem, le 2 août 2021. Photo : Getty Images / AHMAD GHARABLI

En mai, des manifestations de soutien aux habitants palestiniens de Cheikh Jarrah avaient dégénéré en heurts avec des colons et la police israélienne, prémices d'une flambée de violences en Israël et dans les Territoires palestiniens.

Des affrontements avaient ensuite éclaté sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme, également à Jérusalem-Est, entre Palestiniens et forces israéliennes.

Puis, du 10 au 21 mai, le mouvement Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et Israël se sont affrontés lors d'une guerre éclair, fatale à 260 Palestiniens, parmi lesquels des enfants et des combattants, et à 13 personnes en Israël, incluant un soldat, un enfant et une adolescente.

Selon Ir Amim, une association israélienne qui suit l'évolution des colonies à Jérusalem, jusqu'à 1000 Palestiniens à Cheikh Jarrah et dans le quartier voisin de Silwan risquent d'être expulsés au profit de colons.