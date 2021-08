Un participant d'un triathlon meurt noyé en Alberta

La police a dit avoir reçu dimanche matin le signalement d'une noyade au lac Harmony, dans le comté de Rocky View, à l'ouest de Calgary.

Un Ontarien de 47 ans a été retrouvé dans l'eau par un bénévole de la course.

Des bénévoles l'ont retiré de l'eau et tenté de le réanimer. Une ambulance est arrivée sur les lieux, mais le participant a été déclaré mort sur place.

Dans un courriel à La Presse canadienne, l'organisateur de l'épreuve, Ironman Group, établi en Floride, a indiqué que l'athlète participait au triathlon 70,3. Le personnel de sécurité avait reconnu que l'homme était en détresse et nécessitait des soins médicaux immédiats.

Le 70,3 est un demi-Ironman, car les participants ne parcourent que 113 kilomètres, la moitié d'une épreuve normale.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'athlète. Nous leur offrons aussi notre soutien alors qu'ils traversent cette période très difficile, écrivent les organisateurs dans le communiqué. Nous remercions le personnel de sécurité de la natation et les premiers intervenants qui ont travaillé rapidement à fournir à l'athlète un soutien médical.

L'organisateur ne commentera pas davantage afin de protéger la vie privée de l'athlète et de sa famille.