Mais qui a oublié son grand serpent dans un autocar? 

Avez-vous perdu votre serpent? L’exploitant d’une compagnie privée d'autocars en Colombie-Britannique cherche le propriétaire d'un grand reptile blanc et orange, retrouvé dans un de ses véhicules. Si aucun propriétaire ne se manifeste, ses enfants seraient ravis de le garder.

Au début, je croyais que quelqu’un l’avait laissé pour blaguer, raconte Michael Hathaway, gérant du service de transport Mountain Man Mike's. Comme dans le film Des serpents dans l'avion.

Mais quand je lui ai donné un petit coup, il est venu à la vie , poursuit l'exploitant, qui a retrouvé la bête vendredi dans un véhicule ayant voyagé de Vancouver à Kalso.

Michael Hathaway était d’abord inquiet que l'animal soit blessé, mais le serpent était apeuré. Pendant 16 heures, l'autocar avait garé dans un stationnement avec les vitres fermées, explique-t-il. Il faisait environ 120 °C dedans , poursuit le gérant.

M. Hathaway a rapporté la bête chez lui, l’a nourrie de souris et lui a donné de l’eau.

Le reptile est un serpent des blés, comme ceux généralement venus dans des magasins d’animaux, lui a ensuite indiqué un expert que Michael Hathaway a contacté.

Ce n’est pas la première fois que Michael Hathaway retrouve un animal cocasse dans un de ses véhicules.

Une fois, j’ai trouvé un ours dans un des autocars. Une citation de :Michael Hathaway, gérant du service de transport Mountain Man Mike's

J’étais dans un magasin, j’ai entendu un bang, je suis sortie et j’ai vu qu’un ours était rentré dans l'autocar et mangeait les déchets d’un seau à ordures , raconte-t-il.

Les enfants de Mike Hathaway sont ravis d'accueillir le nouvel animal chez eux. Photo : Mike Hathaway

Mais cette fois-ci, ses enfants sont ravis d’avoir récupéré chez eux un nouvel ami. Si le propriétaire du serpent n’est pas retrouvé, ils seront très heureux de le garder, s'amuse Michael Hathaway.

Ils se battent déjà pour savoir dans quelle chambre le reptile pourra dormir et lui ont même donné un petit nom : crème de maïs.