Un hommage pour célébrer la mémoire de Thomas Cameron

Cela fait deux ans que le jeune homme a été assassiné. Il a été retrouvé sans vie au parc Adrien-Cambron, le 3 août 2019. Et depuis deux ans, la mère de Thomas compare sa vie à une vie en mer.

Quand j'ai su la nouvelle, c'est comme si on me jetait à l'eau dans une grosse tempête à la mer. Et j'avais rien pis au fil du temps, au fil des années les gens m'ont donné de petites bouées, de petites choses. J'ai pu créer un petit radeau, avec le temps le radeau va se solidifier, mais je vais toujours naviguer dans la mer. Des fois ça va être plus doux. Des fois ça va être la grosse tempête.

Une citation de :Karine Cameron, mère de Thomas Cameron.